Paulina Sykut-Jeżyna ma idealną sylwetkę. Gwiazda stawia na stroje w mocnych kolorach, które maskują wszelkie niedoskonałości sylwetki. Jeśli chcesz zamaskować brzuszek lub masywniejsze uda, postaw właśnie na intensywny kolor, który odwróci uwagę od wszelkich mankamentów. Dodatkowo mocne barwy, to największy hit sezonu. Podobne modele strojów w stylu Pauliny Sykut- Jeżyny znajdziesz w atrakcyjnych cenach w sklepach online. Klasyczny czarny kostium jednoczęściowy, który cię wyszczupli Czarny wyszczupla oraz wysmukla naszą sylwetkę, to stara zasada, który dotyczy zarówno ubrań jak i strojów kąpielowych. Jeśli szukasz prostego, klasycznego stroju na kilka sezonów, to postaw właśnie na jednoczęściowy czarny kostium. Paulina Sykut–Jeżyna udowadnia, że czerń wcale nie musi być nudna, wręcz przeciwnie wygląda się w niej szczupło i seksownie! Zobacz także: Wyszczuplające kostiumy kąpielowe jednoczęściowe. Anna Lewandowska postawiła na model na jedno ramię. W Sinsay i Reserved kupisz takie od 40 złotych Paulina Sykut-Jeżyna w mocnym kolorze Bikini w mocnym kolorze, to świetny wybór jeśli chcesz podkreślić opaleniznę. Opcja dla pań, które chcą odciągnąć uwagę od małych niedoskonałości. Wybierz w modnym kolorze i ciesz się latem jak nasza gwiazda. Jeśli lubisz kolory, to bikini w stylu Pauliny Sykut-Jeżyny będzie świetnym wyborem. Wyszczuplający jednoczęściowy strój – Paulina Sykut-Jeżyna postawiła na modny wzór Jeśli chcesz wyszczuplić i wysmuklić swoją sylwetkę, to postaw właśnie na modne wzory. Zakryją wszelkie niedoskonałości i dodadzą uroku każdej kobiecie. Jeśli szukasz idealnego stroju na nadchodzące lato, to postaw właśnie na wzorzysty jednoczęściowy strój, który wyszczupli sylwetkę....