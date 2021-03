Modne sukienki na wiosnę 2021. Joanna Koroniewska upolowała swoją na wyprzedaży za 80 złotych

Joanna Koroniewska znów zachwyciła nas swoją stylizacją na Instagramie. Aktorka, która jedne ze swoich pierwszych zawodowych kroków stawiała w serialu "M jak miłość", z każdym rokiem coraz śmielej bawi się modą i absolutnie się w tej zabawie nie ogranicza. Co ciekawe, mimo że Koroniewska może spokojnie pozwolić sobie na drogie ubrania od projektantów, na co dzień stawia na sieciówki i to właśnie w nich udaje się jej upolować prawdziwe perełki. Jej ostatnia stylizacja zaprezentowana w mediach społecznościowych rozgrzała fanki do czerwoności. Mowa o pięknej czarnej kopertowej sukience mini w czereśnie - instagramerki zasypywały ją w komentarzach pytaniami, gdzie ją kupiła. Mimo że Koroniewska nie odpowiedziała na komentarze, nam udało się ją znaleźć!

ZOBACZ WIDEO Dlaczego Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor nie pokazują twarzy córek? Mają jeden ważny powód 03:51

Sukienka Joanny Koroniewskiej z ASOS to ideał na wiosnę

Joanna Koroniewska upolowała swoją sukienkę w sieciówce ASOS. Kreacja mini w czereśnie z modnymi bufiastymi rękawkami została zestawiona z ciężkimi czarnymi botkami na platformie. Bardzo dziewczęca góra w połączeniu z topornymi butami dała ciekawy efekt, który my totalnie kupujemy! Co więcej, sukienka Joanny Koroniewskiej jest teraz na wyprzedaży. Jeszcze do niedawna kosztowała 121 złotych, teraz może być wasza za jedyne 87 złotych.

Fanki są zachwycone stylizacją Joanny Koroniewskiej. Połączenie czarnej sukienki mini w czereśnie z ASOS z ciężkimi czarnymi botkami na platformie to prawdziwa petarda!

Kopertowa sukienka Joanny Koroniewskiej jest nadal dostępna w ASOS. Kosztuje 87 złotych (wcześniej 121 zł).

Postawicie na taką sukienkę w sezonie wiosenno-letnim? My gorąco do tego zachęcamy, zwłaszcza jeśli chcecie nieco odświeżyć swoją zimową garderobę.