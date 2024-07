Biżuteria na wesele powinna być na tyle wyrazista, żeby wydobyć charakter stylizacji, ale jednocześnie na tyle subtelna, żeby nie przyćmiewała blasku kreacji panny młodej.

Właściwy dobór biżuterii dla gości weselnych zależy też od charakteru uroczystości.

Kolor ubrania a biżuteria

Kobiety zaproszone na wesele powinny unikać strojów w kolorach zarezerwowanych dla panny młodej: bieli oraz écru. Niestosowne jest także ubranie się na czarno, ponieważ ten kolor kojarzy się raczej z żałobą. Najbezpieczniejsze będą pastelowe, optymistyczne kolory, dopasowane do typu urody. Biżuterię należy dobrać do koloru sukienki, na który ostatecznie się zdecydujemy. Podstawowym kryterium powinien być ciepły lub zimny odcień stroju. Do kolorów ciepłych bardziej pasuje złoto, do zimnych – srebro.

Krój sukienki a biżuteria

Jeśli sukienka ma okrągły dekolt lub dekolt w kształcie łódki, koniecznie załóż naszyjnik. Bez niego stylizacja będzie wyglądała na niepełną, niewykończoną. Krój sukienki na wesele powinien być prosty. Do prostego fasonu wybieramy biżuterię. Bogato zdobione kolie, diademy, wiszące kolczyki i duże bransolety lepiej zarezerwować na inne okazje. Bardziej stosowne będą niewielkie kolczyki z perłami lub diamencikami oraz wąski, subtelny naszyjnik.

Charakter uroczystości weselnej a biżuteria

Wesele może być wystawnym, eleganckim przyjęciem, ale równie dobrze może mieć bardziej kameralny charakter. Biżuteria i strój powinny być dostosowane do rodzaju przyjęcia weselnego. Na elegancką imprezę można wybrać bardziej efektowną biżuterię, na skromne przyjęcie w niewielkim gronie lepiej jest ograniczyć ozdoby. Jeśli podczas wesela przewidziany będzie czas na taniec, lepiej nie zakładać ozdób, które mogą w nim przeszkadzać, np. długich kolczyków, ciężkich naszyjników, bransolet, które mogą zsunąć się z dłoni.