Kevin Mglej i Roksana Węgiel przeżyli wczoraj jeden z najważniejszych dni w swoim życiu. O ich ceremonii, kreacjach i atrakcjach dla gości mówi dzisiaj cała Polska, a teraz uwagę przykuła mama Kevina Mgleja, która na ślub syna wybrała biały komplet. Zobaczcie, jak prezentowała się teściowa Roksany Węgiel.

Mama Kevina Mgleja w bieli na weselu syna

O tym dniu mówi cała Polska. Temat ślubu kościelnego a następnie wesela Roksany Węgiel i Kevina Mgleja rozgrzewa fanów do czerwoności. Trudno się dziwić, w końcu Roksana Węgiel prezentowała się nieziemsko w każdej z trzech sukni, które wybrała na ten ważny dzień. Wielkim zaskoczeniem okazał się samochód, którym para młoda podjechała pod kościół, ponieważ jego cena to 2 miliony złotych! Dodatkowo relacja wideo z wesela to koszt około 17 tysięcy. Wygląda jednak na to, że Roksana Węgiel i Kevin Mglej nie patrzyli na koszty, a jedynie na dobrą zabawę z bliskimi. Na ślubie pojawili się przyjaciele z "Tańca z Gwiazdami"- Michał Kassin, Michał Danilczuk oraz Maffashion, a była tancerka Izabela Janachowska zajęła się przygotowaniem wszystkiego na ten ważny dzień.

Instagram @ izabelajanachowska

Oczywiście pierwsze rzędy w kościele zajmowali rodzice Roksany Węgiel i Kevina Mgleja. Co ciekawe, mama mężczyzny postawiła na biały total look, który składał się topu całego w gęstych piórach oraz eleganckich spodni. Do tego dobrała długie świecące kolczyki, a włosy upięła w wysokiego koka. Mówi się, że biały kolor zarezerwowany jest jedynie dla panny młodej, jednak wygląda na to, że Roksana Węgiel nie miała żadnego problemu z tym, aby jej teściowa również postawiła na ten jasny odcień.

@izabela_kurdyla

Dodatkowo, jedna z sukni Roksany Węgiel również zawierała pióra, więc jej strój oraz strój Anny Mglej był w iście podobnym klimacie. Wygląda również na to, że na imprezie weselnej nie było ustalonego dres code'u ponieważ Maffashion wybrała brązową sukienkę, a Ola Nowak różową. Rodzice Roksany Węgiel postawili natomiast na jasne beże w swoich stylizacjach.

A Wy, co myślicie o białej kreacji teściowej Roksany Węgiel?

