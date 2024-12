Rafał Mroczek pochwalił się na Instagramie zdjęciem ze swoją ukochaną. Okazja do tego była wyjątkowa, a przy okazji aktor zdradził pewną tajemnicę związaną z jego... dzieciństwem! O co chodzi?

Reklama

Rafał Mroczek pokazał zdjęcie z żoną i zdradził tajemnicę

Rafał i Marcin Mroczkowie to jedni z najbardziej rozpoznawalnych aktorów w Polsce, którzy od lat wcielają się w role braci Zduńskich w kultowym serialu "M jak miłość". Produkcja przyniosła im ogromną popularność i sympatię widzów, którzy z uwagą śledzą ich losy nie tylko w telewizji, ale również w mediach społecznościowych. Rafał Mroczek przez lata unikał dzielenia się szczegółami ze swojego życia prywatnego, dlatego jego ślub z Magdaleną Czech, finalistką Miss Polonia, wywołał niemałe poruszenie. Ceremonia, która odbyła się w połowie maja, przyciągnęła wiele uwagi, zwłaszcza gdy w sieci pojawiły się zdjęcia młodej pary.

Na ślubie obecni byli zarówno bliscy przyjaciele, jak i znane gwiazdy, w tym Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, a także oczywiście brat Rafała, Marcin Mroczek. Uroczystość była wyjątkowym wydarzeniem zarówno dla pary, jak i dla ich fanów. Nowożeńcy po ceremonii udali się w podróż poślubną na egzotyczne Bali i stamtąd coraz śmielej dzielili się wspólnymi fotografiami. Szybko wyszło również na jaw, że aktor i jego świeżo upieczona małżonka zdecydowali się też na kupno wspólnej nieruchomości. Dom Rafała Mroczka i Magdaleny jest co prawda nadal w trakcie budowy, jednak w rozmowie z nami, aktor wyraził nadzieję, że jest to coś, co ich "scali".

Mam nadzieję, że remont i ten wspólny nasz dom, który budujemy, to nas scali, a nie będzie wbijał szpilki nieporozumienia czy napięcia - oznajmił nam Mroczek.

Również Magdalena nie ukrywała ekscytacji nowym etapem w ich związku.

DOM. Marzenie, które realizujemy. Od małej dziewczynki marzyłam o domu. Patrząc jak to marzenie się spełnia, przepełnia mnie ogromna radość i wdzięczność. Wiedząc, że nie każdy człowiek na ziemi ma swój kąt, tym bardziej dziękuję za to miejsce na ziemi - pisała niedawno w sieci ukochana aktora.

Niespodziewanie na profilu aktora pojawiło się rozkoszne zdjęcie z małżonką. Okazja ku temu była szczególna, bo fotka pojawiła się w mikołajki, które para po raz pierwszy spędzała już jako małżeństwo. Mroczek stwierdził, że przy okazji zdradzi też fanom pewną tajemnicę dotyczącą jego dzieciństwa, a dokładniej tradycji, która miała miejsce w domu rodzinnym Mroczków.

Mikołajki !!! Ja zawsze znajdowałem coś pod poduszką. Ciekawe, jakie tradycje panują w Waszych domach w tym dniu. Gdzie można znaleźć jakiś drobiazg? W skarpecie, w butach ? - napisał Rafał.

Fani nie kryli zachwytu, widząc małżonków razem.

Śliczne zdjęcie, śliczne małżeństwo, miło się na was patrzy kochani, kocham cudownych mikołajek

Piękni

Czadowo ! - pisali pod fotografią.

I my się zgadzamy, że od Rafała Mroczka i jego ukochanej ciężko oderwać wzrok!

Reklama

Zobacz także: Była narzeczona Rafała Mroczka wzięła ślub. Joanna Skrzyszewska wybrała spektakularną suknię ślubną