Sukienka z lat 60. cechuje się prostotą i geometrycznością. Najmodniejsze fasony tego okresu to sukienka z podwyższoną talią, w kształcie litery A i a'la pensjonarka. Dodatki do sukienki z lat 60. to kolorowe lub ażurowe rajstopy i podkolanówki, długie kolczyki, szerokie opaski, głębokie kapelusze, apaszki i okrągłe okulary.

Reklama

Ikony mody i stylu w latach 60. to m.in. Twiggy Lawson (angielska modelka, aktorka i piosenkarka) i Jacqueline Kennedy (pierwsza dama Stanów Zjednoczonych od 1961 do 1963). Stały się one propagatorkami prostych, symetrycznych sukienek oraz dodatków typowych dla tego okresu – apaszek, dużych okrągłych okularów i głębokich kapeluszy.

Elementy stylizacji z lat 60 – sukienki, płaszcze, dzwony

Moda panująca w latach 60. cechowała się prostotą i skromnością. Popularnymi elementami stylizacji były sukienki, golfy, krótkie żakiety i ozdoby typu kołnierzyki. Na ubraniach dominowały geometryczne wzory, paski i kropki. Krój płaszczy był prostokątny – „pudełkowy”. Kobiety często nosiły spódnice mini, garnitury i płaszcze przeciwdeszczowe. Najmodniejszymi kolorami były pastele, czerwień, róż, zieleń, szarość i granat. Z modą lat 60. wiąże się klasyczne połączenie bieli i czerni. Pod względem mody lata 60. nie były do końca jednorodne. Obok sukienek i geometrycznych płaszczy swój czas miały także stylizacje hippisowskie – kwieciste, rozpięte koszule, szerokie spodnie typu „dzwony” oraz długie, lekkie i zwiewne sukienki.

Sukienki z lat 60. – proste, rozkloszowane lub a'la pensjonarka

Sukienka z lat 60. miała podwyższoną talię. Ze względu na okres wolności obyczajowej przypadający na lata 60., kobiety coraz chętniej eksponowały nogi, sukienki miały więc krótsze kroje (np. sięgały do połowy uda). Obok prostych, symetrycznych sukienek popularne były także sukienki o kształcie litery „A”, których dół stanowiła mocno rozkloszowana i szeroka spódnica. Sukienka z lat 60. to również sukienka a'la pensjonarka. Krótka, zwykle czarna sukienka, ozdobiona minimalnym białym okrągłym kołnierzykiem lub łagodnie wyciętym dekoltem.

Zobacz także

Dodatki i makijaż do sukienki z lat 60.

Dzięki uniwersalnemu krojowi sukienki z lat 60. cieszą się popularnością także współcześnie. Krótkie sukienki dobrze sprawdzą się na nieoficjalnych spotkaniach takich jak randki i imprezy ze znajomymi. Mocno rozkloszowane kreacje pasują do bardziej oficjalnych spotkań typu śluby czy przyjęcia weselne. W latach 60. kobiety odeszły od butów na wysokim obcasie i szpilek, dlatego do sukienki z tego okresu najlepiej sprawdzą się okrągłe balerinki. Dodatki do sukienki z lat 60. to kolorowe lub ażurowe rajstopy i podkolanówki, długie kolczyki, szerokie opaski, głębokie kapelusze, apaszki i okrągłe okulary. W makijażu należy mocno podkreślić oczy, np. rysując grubą czarną kreskę na powiece oraz doczepiając sztuczne rzęsy. Usta powinny nawiązywać do naturalności, dlatego najlepiej lekko pomalować je bladoróżową pomadką lub bezbarwnym błyszczykiem.

Reklama