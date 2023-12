Blanka Lipińska była gościem na pokazie z okazji 25-lecia marki Macieja Zienia. Jej look zrobił furorę w sieci, szczególnie jeśli chodzi o fryzurę oraz makijaż. Fani nie mogą się nachwalić makijażystyki, która odpowiadała za makeup autorki "365 dni" i wypominają Blance jej nieudane zdjęcia z premiery "365 dni: Ten dzień" z 2022 roku.

Stylizacje Blanki Lipińskiej na czerwonym dywanie od zawsze budziły emocje. Tym razem autorce "365 dni" udało się zebrać mnóstwo komplementów. Fani nie mogli oderwać od niej wzroku na pokazie Macieja Zienia. Autorką makijażowej odsłony Blanki Lipińskiej była Gosia Bryła, a pod rolką, którą udostępniła na Instagramie, nie brakuje komentarzy od zachwyconych fanów.

Zobacz także: Blanka Lipińska odbudowała spalony dom! „Będziemy mogli tam święta spędzić z moją rodziną"

Internauci uważają, że to zdecydowanie najlepszy makijaż Blanki Lipińskiej, jaki mieli okazję oglądać podczas jej wyjść na ściankę:

Zgadzam się to najlepszy makijaż Blanki jaki kiedykolwiek miała. Wyglądała pięknie

Zgadzam się to najlepszy makijaż Blanki jaki kiedykolwiek miała. Wyglądała pięknie