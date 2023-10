Jessica z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się nowymi fotkami. Uczestniczka 5. edycji "Rolnik szuka żony" jakiś czas temu przeszła metamorfozę i pożegnała czarne włosy, a teraz pochwaliła się relacją z przyjęcia rodzinnego. Jessica Miemiec na komunię wybrała odważną stylizację. W tak ultrakrótkiej mini jeszcze jej nie widzieliśmy!

Jessica z "Rolnik szuka żony" w ultrakrótkiej mini na komunii

Jessica z "Rolnik szuka żony" to jedna z największych gwiazd hitu TVP i bez wątpienia najbardziej charakterystyczna postać tego show. Choć Jessica nie znalazła miłości w programie, to zyskała ogromną popularność, a jej powiedzenia i złote myśli do tej pory pamiętają najwierniejsi widzowie "Rolnika". Jessica jeszcze jako kandydatka Krzysztofa nie ukrywała, że lubi dbać o siebie, a jej znakiem rozpoznawczym był naprawdę mocny makijaż. Obecnie Jessica dalej realizuje swoją pasję i jest kosmetyczką, a teraz zaskoczyła nowymi zdjęciami z przyjęcia komunijnego i przy okazji pochwaliła się swoją stylizacją...

Instagram / jessicamiemiec359gmail.co

Tym razem Jessica postawiła na białą, krótką sukienkę z falbanami przy rękawach. Uwagę zwraca długość kreacji. Trzeba przyznać, że Jessica z "Rolnika" postawiła na naprawdę krótką sukienkę z dość dużym dekoltem. Wygląda na to, że choć uczestniczka zrezygnowała z mocnego makijażu to dalej lubi zwracać uwagę swoim stylem. Sądzicie, że Jessica wybrała zbyt odważną stylizację na tak skromną, rodzinną uroczystość?

Instagram / jessicamiemiec359gmail.co

Po udziale w programie "Rolnik szuka żony" Jessica pojawiła się również w kontrowersyjnym randkowym show "Magia nagości" i choć znalazła się w finale, to ostatecznie nie nawiązała relacji. Jessica nie ukrywa też, że była zakochana, ale jej relacja z Ricardo nie przetrwała próby czasu.