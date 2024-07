1 z 17

Wiesz już, gdzie spędzisz Sylwestra? A wiesz, w jakiej kreacji? Jeśli nie, spójrz na najgorętsze stylizacje gwiazd. Z pewnością znajdziesz wśród nich inspirację dla siebie. Jednym z najbardziej pożądanych materiałów będzie w tym karnawale aksamit (zobacz: Gwiazdy pokochały… aksamit! To najbardziej poszukiwany materiał tego sezonu!). Tak jak Małgorzata Socha dodaj do aksamitnej sukni dodatki w stylu retro. Zawsze sprawdzi się też ognista czerwień. Wie o tym doskonale Paulina Sykut, która ma w swojej garderobie kilka czerwonych kreacji. Naszym zdaniem najlepiej łączy ją ze zmysłowymi złotymi dodatkami. Inną propozycją idealną na sylwestrową noc są błyszczące sukienki, które można dodatkowo wzbogacić… kolorową błyszczącą torebką. I wreszcie - półprzezroczyste kreacje z koronki lub tiulu. Joanna Horodyńska zadecydowała, że do takiej stylizacji najlepiej pasują metaliczne dodatki.

Zobacz, które z najmodniejszych sylwestrowych trendów udało nam się znaleźć w polskich sklepach. Jesteśmy ciekawi, jak wam się podobają?

Zobacz też: Szukasz makijażu na sylwestrową imprezę? Zainspiruj się gwiazdami! GALERIA