Ostatnio trochę zapomnieliśmy o aksamicie. A szkoda! Bo ten materiał ma co najmniej dwie zalety. Po pierwsze, zawsze wygląda bardzo glamour. Spójrzcie tylko na spodnie Emilio Pucci Małgorzaty Kożuchowskiej czy żakiet własnego projektu Nataszy Urbańskiej. Po drugie, sprawia wrażenie niezwykle kosztownego, nawet gdy w rzeczywistości był całkiem tani. W tym sezonie przygotujcie się na wielki powrót aksamitu. I to nie tylko na ubraniach, ale również - dodatkach i butach. Nic mu się nie oparło, jest naprawdę wszędzie! Dowód? Znaleźliśmy dla was nawet welurowe okulary (zobaczcie: Te okulary to nowy hit gwiazd! Anna Mucha i Kora już je mają).

Jak nosić aksamit, żeby w pełni wykorzystać jego atuty? Kobiety o pełnych kształtach nie powinny spowijać się całe w kolorowy aksamit, bo dodają sobie ze trzy rozmiary. Co innego - dopasowana czarna marynarka. Na co trzeba jeszcze uważać? Aksamit to gruba tkanina. Wieczór w zbyt wysokiej temperaturze i zabudowanej aksamitnej sukni może więc być prawdziwym koszmarem. Warto też pamiętać, że ciemny aksamit przyciąga wszelkie białe pyłki (przyda się zatem mała taśma do czyszczenia ubrań w torebce). A po za tym aksamit to naprawdę kompan idealny. A wy lubicie ten materiał?

