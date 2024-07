3 z 6

Rita Ora

Spodobał się nam również look, który Rita Ora zaprezentowała na tegorocznym rozdaniu nagród Bambi w Berlinie. Do bajkowej sukni z domu mody Marchesa gwiazda dobrała makijaż w mocnych, kontrastujących kolorach! Podoba ci się make-up Rity? Tutaj znajdziesz instrukcję, jak go zrobić!