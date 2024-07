... szpilki! Na polskich eliminacjach do Eurowizji Margaret zaprezentowała dość ekstrawagancką stylizację. Wokalistka, która według niektórych była faworytką konkursu, w preselekcjach zajęła drugie miejsce - przegrała z Michałem Szpakiem (zobacz: Michał Szpak jedzie na Eurowizję 2016! Pokonał Margaret i Edytę Górniak! Zobacz naszą relację). Artystka w konkursie eliminacyjnym zaprezentowała utwór „Cool me down’’.

Gwiazda po raz kolejny wybrała sukienkę zaprojektowaną przez Bartka Janusza. Mini, cekiny, przetarcia, dżinsowe wstawki, kolorowe sznurowania - oryginalna kreacja pasuje do zakręconego stylu Margaret. Na scenie piosenkarka wystąpiła w masywnych, różowych butach, które później zamieniła na brokatowe sandałki. Do stylizacji gwiazda dobrała świetlisty makijaż ze złotymi powiekami, a na głowie burzę pofalowanych włosów.

Podoba wam się look Margaret z eliminacji do Eurowizji? My wolimy look ze szpilkami. A Wy?

Margaret na polskich eliminacjach do Eurowizji

Gwiazda postawiła na ekstrawagancką sukienkę Bartka Janusza

Do tego świetlisty makijaż i burza pofalowanych włosów

Margaret pozowała w brokatowych sandałkach

Wokalistka na eliminacyjnym występie do Eurowizji

Na scenie Margaret zmieniła buty na różowe, sznurowane traperki