Średni wzrost kobiet na świecie wynosi ok. 1,60 m. Polki pod względem wzrostu przypominają m.in. Niemki oraz Włoszki. Do najwyższych kobiet na świecie należą Europejki. Najniższe są przedstawicielki krajów Ameryki Południowej i Azji.

W ciągu ostatnich 150 lat średni wzrost ludzi zamieszkujących kraje rozwinięte zwiększył się przeciętnie o 10 cm. Wzrost Holendrów aż o 20 cm.

Średni wzrost kobiet w Polsce i wybranych krajach Europy

Średni wzrost Polek wynosi 1,651 m. Jest to wartość zbliżona do średniej europejskiej. Pod względem średniego wzrostu najbardziej podobne do Polek są Niemki, Estonki i Włoszki. Mają one średnio po 1,650 m wzrostu.

Najwyższymi Europejkami są natomiast Holenderki, które mają średnio 1,699 m wzrostu. Zaraz za nimi znajdują się mierzące średnio 1,687 m Dunki, Belgijki ze średnią 1,681 m oraz Litwinki, które przeciętnie mają 1,675 m wzrostu.

Dość wysokie kobiety pochodzą także z Austrii i Islandii (średnio 1,676 m), Słowenii (średnio 1,674 m), Czech (1,672 m) i Norwegii (1,670 m).

Najniższe są Maltanki, mają one średnio 1,599 m wzrostu, Rumunki (1,610 m) oraz Finki (1,630 m).

Średni wzrost kobiet w wybranych krajach świata

Holenderki znajdują się nie tylko w europejskiej czołówce pod względem średniego wzrostu, ale przodują pod tym względem także na świecie. Europejki, zgodnie z listą wymienioną powyżej, zajmują 11 pierwszych miejsc na liście najwyższych kobiet świata. Dopiero na 12. miejscu znajdują się przedstawicielki Azji, obywatelki Izraela, mierzące średnio 1,660 m.

Najniższe kobiety żyją w Boliwii (Ameryka Południowa), mają one średnio 1,422 m wzrostu. Niewysokie są też obywatelki Indonezji (Azja), które średnio mają 1,473 m wzrostu, a także Gwatemali (Ameryka Środkowa): 1,473 m, Filipin (Azja): 1,502, Bangladeszu (Azja): 1,506, Nepalu (Azja): 1,508, Peru (Ameryka Południowa): 1,510 oraz Sri Lanki (Azja): 1,514.

