Netflix to jedna z największych platform streamingowych znana na całym świecie. Serwis regularnie usuwa ze swojej oferty filmy czy seriale, wprowadzając na ich miejsce zupełnie nowe pozycje. Jeżeli więc nie zdążyliście jeszcze obejrzeć tej szalonej komedii, lepiej to zróbcie, zanim zniknie na dobre. Polacy już masowo ją włączają!

Komedia z Jennifer Lawrence nr 1 na Netflix w Polsce! Nie mogłam przestać się śmiać

Dopiero co na platformę Netflix trafił film "Bez urazy" i już stał się numerem 1 w naszym kraju! To dowodzi tylko, że historia Maddie i Percy'ego przypadła do gustu polskiej widowni. Co warto wiedzieć o tej produkcji przed jej obejrzeniem? Choć obecnie wielu ją uwielbia, był moment, w którym wywołała sporo skrajnych emocji.

„Bez urazy” (No Hard Feelings) to komedia z elementami dramatu, która ukazała się w 2023 roku. Film opowiada o młodej kobiecie Maddie Barker, w którą wciela się Jennifer Lawrence. Główna bohaterka, borykając się z problemami finansowymi, podejmuje się nietypowego zlecenia. Rodzice nieśmiałego nastolatka zatrudniają Maddie, by „otworzyła go na świat” i przygotowała do życia towarzyskiego przed rozpoczęciem studiów.

Akcja filmu osadzona jest w nadmorskiej miejscowości Montauk, co nadaje fabule specyficznego uroku. Zabawne perypetie Maddie i jej podopiecznego Percy'ego, pełne komicznych sytuacji i wzruszeń, stanowią sedno opowieści.

Jennifer Lawrence zachwyciła w filmie "Bez urazy"

Jennifer Lawrence, znana z ról w takich produkcjach jak „Igrzyska Śmierci” czy „Poradnik pozytywnego myślenia”, tym razem pokazuje swoje umiejętności komediowe. Jej występ w „Bez urazy” został doceniony przez krytyków, którzy chwalili aktorkę za jej naturalność i wyczucie humoru. Dla Lawrence był to powrót na wielki ekran po krótkiej przerwie, co dodatkowo zwiększyło zainteresowanie filmem. Jej udział przyciągnął zarówno fanów komedii, jak i wielbicieli jej wcześniejszych dokonań filmowych.

Film "Bez urazy" wywołał mieszane odczucia w widzach

Film „Bez urazy” wywołał mieszane reakcje. Niektórzy widzowie i krytycy zarzucali produkcji balansowanie na granicy dobrego smaku oraz podejmowanie kontrowersyjnych tematów. Z drugiej strony wielu doceniło film za świeże podejście do komedii oraz poruszenie problemów związanych z dojrzewaniem i społecznymi oczekiwaniami. Humor oparty na nietypowej relacji między bohaterami był dla jednych odważnym ruchem, a dla innych przyczyną kontrowersji.

Pomimo skrajnych opinii, „Bez urazy” okazał się sukcesem kasowym. Film zarobił znaczną sumę podczas swojej kinowej premiery, a jego obecność na platformach streamingowych przyciągnęła kolejnych widzów. Opinie krytyków były podzielone, jednak większość zgodziła się, że produkcja wyróżnia się na tle innych komedii 2023 roku. Gra aktorska Jennifer Lawrence oraz oryginalny scenariusz zostały uznane za największe atuty filmu.

Kto zagrał w "Bez urazy"

Oprócz znakomitej Jennifer Lawrence, która zagrała w "Bez urazy" pierwsze skrzypce, na ekranie możemy zobaczyć również mnóstwo innych postaci, które każdego rozbawią do łez. W filmie wystąpili:

Andrew Barth Feldman jako Percy Becker,

jako Percy Becker, Matthew Broderick jako Laird Becker (ojciec Percy'ego),

jako Laird Becker (ojciec Percy'ego), Laura Benanti jako Allison Becker (matka Percy'ego),

jako Allison Becker (matka Percy'ego), oraz Natalie Morales i Scott MacArthur w rolach drugoplanowych.

