Do tej pory to Rihanna była najbogatszą artystką na świecie. Sytuacja się zmieniła i aktualnie to Taylor Swift jest najbogatszą piosenkarką na świecie! Majątek Swift podłączony do niebyłych, co oznacza, że ​​jej kariera osiąga nowe szczyty, podczas gdy Rihanna musi spotkać się z pierwszego miejsca.

Taylor Swift najbogatszą artystką muzyczną, wyprzedza Rihannę

Taylor Swift zdobyła tytuł najbogatszej artystki muzycznej, detronizując Rihannę, która przez wiele lat dominowała na tej liście. Swift, dzięki ogromnym sukcesom trasy koncertowej "Eras Tour" i sprzedaży albumów, zbudowała majątek, który w 2024 roku przekroczył wszelkie oczekiwania. Majątek Taylor Swift szacowany jest na ponad 1,1 miliarda dolarów, co pozwoliło jej wyprzedzić Rihannę, której fortuna jest imponująca i wynosi około 1 miliarda dolarów. Swift nie tylko króluje na scenie muzycznej, ale także na listach finansowych, co wywołało ogromne zaskoczenie w branży.

Sukces finansowy Taylor Swift to efekt jej wieloletniej kariery, ale szczególnie ogromny wzrost wartości majątku przyniosła jej trasa koncertowa "Eras Tour", która okazała się jedną z najbardziej dochodowych w historii muzyki. Koncerty na całym świecie wyprzedawały się w mgnieniu oka, a Swift generowała miliony dolarów z samych biletów. Do tego należy doliczyć zyski ze sprzedaży merchu, praw do muzyki oraz umów reklamowych. Warto podkreślić, że to nie pierwszy raz, kiedy Swift łamie rekordy finansowe. Jej ostatnie albumy – zarówno nowe wydania, jak i reedycje starszych płyt w ramach projektu "Taylor's Version" – przyciągnęły miliony fanów, co bezpośrednio wpłynęło na wzrost jej dochodów. Dodatkowo jej decyzja o odzyskaniu praw do swojej muzyki poprzez reedycję dawnych utworów okazała się strzałem w dziesiątkę, co zwiększyło jej wartość rynkową.

Trasa "Eras Tour" od początku była zaplanowana z rozmachem, a liczby mówią same za siebie – Swift zarobiła na niej ponad 500 milionów dolarów, a to tylko bezpośrednie zyski z biletów. Oprócz tego sprzedaż albumów cyfrowych i fizycznych, streaming, a także licencje na jej utwory znacznie zwiększyły jej dochody. Warto zaznaczyć, że Swift ma także udziały w kilku firmach technologicznych oraz inwestuje w nieruchomości, co dodatkowo pomogło jej osiągnąć tytuł miliarderki.

Jak zareagowała Rihanna na detronizację?

Chociaż Rihanna od lat była uznawana za najbogatszą artystkę muzyczną, dzięki sukcesom swojej marki Fenty Beauty i linii bielizny Savage X Fenty, obecnie została wyprzedzona przez Taylor Swift. Rihanna do tej pory zgromadziła majątek szacowany na 1 miliard dolarów, głównie dzięki swojej działalności poza muzyką. Jej marka kosmetyków oraz linia mody przyniosły jej fortunę, co pozwoliło jej przez lata dominować na liście najbogatszych kobiet w przemyśle muzycznym. Rihanna nie skomentowała jeszcze swojego spadku na drugie miejsce w rankingu najbogatszych artystek, jednakże fani oczekują, że będzie kontynuować swoje sukcesy w branży modowej i kosmetycznej, a także być może powróci na scenę muzyczną z nowymi projektami, co może ponownie zwiększyć jej majątek.

Rihanna zbudowała imperium, które nie ogranicza się jedynie do muzyki. Jej firma Fenty Beauty odniosła niesamowity sukces, stając się jedną z najbardziej dochodowych marek kosmetycznych na świecie, a Rihanna jest jej współwłaścicielką. Warto również wspomnieć o Savage X Fenty, która stała się jedną z najpopularniejszych marek bielizny. Te sukcesy sprawiają, że choć Rihanna została zdetronizowana, jej pozycja finansowa jest niezwykle stabilna. W przyszłości możliwy jest powrót Rihanny na szczyt najbogatszych kobiet w muzyce, zwłaszcza jeśli zdecyduje się na powrót do nagrywania muzyki i koncertowania. Fani z niecierpliwością czekają na jej kolejne kroki, a branża modowa i kosmetyczna wciąż oferują jej szerokie możliwości rozwoju.

Detronizacja Rihanny przez Taylor Swift pokazuje, jak dynamiczny jest przemysł muzyczny i jak różne źródła dochodów mogą wpłynąć na sukces finansowy artysty. Swift, dzięki muzyce, koncertom i mądrym decyzjom biznesowym, wyprzedziła swoją rywalkę, stając się najbogatszą kobietą w muzyce. Niemniej jednak, sukcesy obu artystek są dowodem na to, że zarówno talent, jak i przedsiębiorczość są kluczowe w osiągnięciu fortuny na taką skalę.