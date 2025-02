Koncert Pitbulla w Krakowie miał być dodatkowym wydarzeniem po dużym zainteresowaniu pierwszym zaplanowanym występem w Polsce. W związku z dużą liczbą fanów chętnych do udziału w wydarzeniu, ogłoszono kolejny koncert. Niestety, nieoczekiwanie organizatorzy poinformowali o jego anulowaniu.

Dlaczego koncert Pitbulla w Warszawie nie dojdzie do skutku?

Amerykański raper Pitbull w końcu zawita do Polski! Artysta znany z hitów takich jak "Timber", "Give Me Everything" czy "Hotel Room Service" zagra koncert w Krakowie, w TAURON Arenie. Zainteresowanie koncertem było tak wielkie, że organizatorzy pokusili się o ogłoszenie kolejnego koncertu Pitbulla. Chwilę później pojawił się komunikat, który oburzył fanów:

W związku z wcześniejszym komunikatem dotyczącym dodatkowego koncertu Pitbulla w TAURON Arenie Kraków, informujemy, że ze względów logistycznych koncert nie odbędzie się, a dodatkowa data nie jest planowana. - napisali organizatorzy.

Informacja o anulowaniu koncertu rozniosła się błyskawicznie, a reakcje fanów były jednoznaczne – dominuje rozczarowanie i frustracja. W mediach społecznościowych pojawiły się setki komentarzy krytykujących organizację wydarzenia.

Niektórzy fani zwracali uwagę na fakt, że ogłaszanie koncertu i jego szybkie anulowanie sprawiło, że wiele osób zaczęło planować podróże i rezerwować noclegi, licząc na udział w wydarzeniu.

Co dalej z trasą koncertową Pitbulla?

Mimo anulowania drugiego koncertu, pierwszy występ Pitbulla w Polsce nadal ma się odbyć zgodnie z planem. Na chwilę obecną organizatorzy nie podali informacji o ewentualnym przywróceniu dodatkowego wydarzenia ani o możliwości zmiany lokalizacji koncertu.

Fani artysty, którzy liczyli na podwójną dawkę jego energii na żywo, muszą zadowolić się jedynym występem. Czy w przyszłości Pitbull ponownie pojawi się w Polsce na kolejnych koncertach? Na ten moment nie ma takich zapowiedzi.

Pitbull słynie z niezwykle dynamicznych koncertów, pełnych energii, efektów świetlnych i tanecznych występów. Fani mogą spodziewać się największych przebojów oraz niesamowitej atmosfery w krakowskiej hali. Koncert w Polsce jest częścią jego międzynarodowej trasy koncertowej, podczas której odwiedzi także inne europejskie miasta.

Niebotyczna kolejka po bilety na Pitbulla

Zainteresowanie koncertem było tak duże, że wielu fanów musiało czekać kilkadziesiąt minut, a nawet kilka godzin, aby w ogóle dostać się do procesu zakupu. W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo komentarzy od osób, które próbowały zdobyć bilety, ale spotkały się z gigantyczną kolejką.

Choć pierwsza pula biletów sprzedała się błyskawicznie, wciąż istnieje szansa na zdobycie wejściówek. Organizatorzy zalecają sprawdzanie oficjalnych kanałów sprzedaży, gdzie mogą pojawiać się dodatkowe miejsca lub bilety zwrócone przez innych kupujących. Fani nie ukrywają emocji:

Godzina czekania, wreszcie przyszła moja kolej I SERIO NIE MA ANI JEDNEGO BILETU?! ZAPŁACZĘ SIĘ; 200 tysięcy osób w kolejce na Kraków, finalnie kupiłam VIP na Berlin, zero nerwów, bilety od razu weszły; Jak ja się cieszę że wczoraj się udało kupić; Robicie sobie jaja? 175 tys. osób w kolejce?! - napisała w sieci jedna z internautek.

