Makijaż i stylizacje powinny być dobrane nie tylko do koloru włosów, ale i karnacji i koloru oczu. Szatynki na co dzień najpiękniej wyglądają w naturalnych beżach. Czerwone usta – matowe na co dzień, intensywne na wyjątkowe okazje – doskonale podkreślają urodę szatynek.

Reklama

Makijaż i odpowiednia stylizacja doskonale podkreślają kobiecą urodę, jeśli są odpowiednio dobrane. Trzeba je dopasować do owalu twarzy, karnacji, koloru oczu i włosów.

Dobór podkładu i pudru

Pierwszym, podstawowym krokiem jest odpowiedni dobór podkładu, nie tylko do rodzaju cery, ale i do karnacji. Zawsze sprawdzajmy kolor w naturalnym świetle, najlepiej na twarzy, w miejscu gdzie żuchwa łączy się z szyją. Jeśli mamy problem z wybraniem odcienia, zawsze wybierajmy jaśniejszy. Taka sama zasada obowiązuje w przypadku pudru, który może być odrobinę jaśniejszy od podkładu, natomiast nigdy ciemniejszy. Zbyt ciemny kolor podkładu i pudru postarza.

Zobacz także

Urodę szatynki doskonale podkreśla puder brązujący. Blade policzki nadają skórze zmęczony wygląd, dlatego zawsze warto podkreślić kości policzkowe. Kolor nie powinien być dużo ciemniejszy od koloru podkładu. Puder brązujący doskonale nadaje się też do neutralizacji zbyt wyrazistych rysów twarzy, zbyt szerokiego czoła, zbyt kanciastej żuchwy.

Makijaż oczu

Codzienny makijaż oczu najlepiej dopasować do odcienia włosów. Dla jasnobrązowych włosów najlepszy jest makijaż w jasnych odcieniach brązu i beżu, przy ciemniejszych włosach możemy zdecydować się na nieco mocniejsze kolory. Makijaż oczu koniecznie trzeba dobrać również do karnacji i koloru oczu. Posiadaczki jasnej karnacji powinny wybierać jasne brązy z domieszką różu i brzoskwini, które nadadzą twarzy promienny wygląd. Ciemny kolor oczu najlepiej podkreśla fiolet, a ciemna szarość, głęboki niebieski i ciemny zielony nadają spojrzeniu głębi. Do oczu niebieskich odpowiednie są delikatne róże, beże, a także ciemnoszara lub czarna kreska. Zieloną barwę oczu podkreśla czekoladowa, grafitowa lub bordowa kreska, złote i miedziane cienie do oczu. Szare oczy najlepiej komponują się z chłodnymi kolorami i odcieniami.

Makijaż ust

Usta szatynki najpiękniej wyglądają, gdy podkreślone są ciepłą barwą. Odpowiednie na wieczór są kolory wina, fiolety i intensywne czerwienie. Na co dzień świetnie sprawdza się matowa czerwień, ciepły róż lub zbliżony do naturalnego koloru ust błyszczyk. Ciemniejsze i ciepłe kolory szminek i błyszczyków najlepiej podkreślają urodę szatynki. Jeśli jednak decydujemy się na mocny makijaż ust, nie podkreślajmy przesadnie oczu.

Odpowiednia fryzura

Włosy brązowe są zwykle grubsze i silniejsze niż włosy blondynek. Szatynki najlepiej wyglądają w długich, kręconych lub pofalowanych włosach, zebranych z jednej strony. Natomiast gładko zaczesane włosy dodają elegancji i lekkości. Bardzo ważne jest dobranie fryzury do owalu i rysów twarzy. Cieniowanie i fale łagodzą wygląd twarzy, podobnie jak jaśniejsze pasemka. Jasne refleksy doskonale podkreślają piękno brązowych włosów.