Kiedy wiesz jak się mierzyć, nie musisz się martwić o to, czy ubrania zamawiane w sklepach internetowych będą na tobie dobrze leżeć. Nietrafionych zakupów da się uniknąć – wystarczy tylko znać prostą instrukcję obsługi centymetra krawieckiego.

Przygotowanie do pomiarów sylwetki

Zanim przystąpisz do sprawdzania swoich wymiarów, musisz zadbać o kilka rzeczy, które sprawią, że twój wynik będzie miarodajny:

1. Zaopatrz się w miarkę, potocznie zwaną centymetrem krawieckim.

2. Mierz zawsze siebie, a nie swoją odzież. Na czas mierzenia pozostań w bardzo lekkim ubraniu, najlepiej w samej bieliźnie.

3. Przykładaj miarkę do ciała, ale nie opinaj go. .4. Pomiarów dokonuj zawsze rano i na czczo.

5. Stój wyprostowana.

6. Zorganizuj sobie kogoś do pomocy.

Mierzenie ciała od talii w dół

Ciało musisz dokładnie wymierzyć od talii w dół zwłaszcza kiedy chcesz kupić spodnie. Mniej wymiarów będziesz potrzebować w przypadku spódnicy. Spodnie są dopasowane do sylwetki dopiero wówczas, gdy z proporcjami ciała zgadzają się: długość całych spodni, długość nogawek, szerokość nogawek – zarówno w kolanie, jak i przy kostkach, wysokość stanu oraz obwód talii i bioder. Pamiętaj jednak, że wymiary ciała, które musisz wziąć pod uwagę podczas zakupów zależą od rodzaju garderoby, za jaką się rozglądasz – obwodu talii np. nie będziesz potrzebowała, jeśli szukasz biodrówek.

Obwód talii:

Pomiary najlepiej zacznij od talii. Łatwo ją znaleźć – to najwęższe miejsce w profilu tułowia, które znajduje się nad pępkiem i tuż pod klatką piersiową. Talię należy opleść wokół miarką oddychając przy tym swobodnie – wszelkie napinanie mięśni i wciąganie brzucha może sprawić, że guzik w spodniach nie będzie chciał się dopiąć.

Obwód bioder:

Najczęstszym błędem podczas mierzenia obwodu bioder jest przykładanie miary na wysokości kości biodrowych. Obwód bioder to najszerszy wymiar i powinien być zdjęty z najbardziej odstającego mięśnia pośladkowego. Pilnuj przy tym, by centymetr obwiedziony wokół pośladków mógł swobodnie przesuwać się w górę i w dół – tak jak spodnie, które przesuwa się podczas wkładania i zdejmowania. Obwód kości biodrowych jest wymiarem, który przydaje się podczas zakupu biodrówek.

Obwód w pasie:

Trochę luzu powinno pozostać też w pasie. Obwód pasa mierz na wysokości pępka – miarka powinna przechodzić centralnie przez jego środek.

Długość nogi:

Przy zakupie spodni istotny jest wymiar nogawki, który można określić mierząc długość nogi – zarówno od zewnętrznej, jak i od wewnętrznej strony. Sprawdź długość odcinka od talii do kostki oraz od pachwiny do kostki. Oczywiście, jeśli spodnie są krótkie, nie ma sensu mierzyć długości nogawki aż do samej kostki.

Obwód uda i łydki:

Kupując obcisłe spodnie, warto znać też obwód uda, kostki i łydki mierzony w ich najszerszych miejscach.

Mierzenie ciała od talii w górę

Część wymiarów, których znajomość przyda się przy zakupie bluzki czy sukienki pokrywa się z tymi, które są potrzebne przy wyborze spodni (obwód talii, obwód bioder i obwód w pasie). Górne partie ciała mają jednak więcej wymiarów, na które warto zwrócić uwagę, by nie zawieść się w oczekiwaniach co do zamówionej górnej części garderoby.

Obwód szyi:

Czasem ważny jest nawet obwód szyi, zwłaszcza jeśli zamawiasz bluzkę z kołnierzykiem. Wymiar taki pobiera się przy samych ramionach, u nasady, bo im wyżej, tym szyja jest węższa.



Szerokość barków:

Najważniejszym wymiarem u góry korpusu jest szerokość barków mierzona od końca jednego ramienia do końca drugiego. To określa górną szerokość bluzki.



Długość ręki:

Na długość rękawa – podobnie jak na długość nogawki – składają się dwa wymiary: wewnętrzny i zewnętrzny. Ten pierwszy możesz poznać wiodąc miarką od pachy do nadgarstka, a drugi – mierząc długość ręki od nasady barku po nadgarstek. Jeśli interesuje cię bluzka o rękawie długości 3/4, zatrzymaj się na łokciu.

Obwód ramienia:

Bluzki z długim rękawem często mają tendencję do obciskania ramienia, zwłaszcza u wysportowanych dziewcząt, których bicepsy są trochę bardziej widoczne. Warto więc sprawdzić obwód ramienia w jego najszerszym miejscu.

Obwód klatki piersiowej:

Obwód klatki piersiowej mierzy się tak samo trudno jak obwód tali. Ta część tułowia jest w ciągłym ruchu – rozszerza się i zwęża z każdym oddechem. Podczas pobierania wymiarów częsty jest odruch wstrzymywania powietrza – wystrzegaj się go, jeśli chcesz w swojej nowej bluzce bez przeszkód zaczerpnąć tchu. Klatkę piersiową mierzy się przeprowadzając miarkę bezpośrednio pod pachami.

Obwód biustu:

Znajomość obwodu biustu jest potrzebna nie tylko po to, by kupić bluzkę, ale również żeby dobrać odpowiedni rozmiar biustonosza. Jeśli wymiaru potrzebujesz właśnie po to, by kupić bieliznę, nie możesz go dokonywać z założonym stanikiem, bo wówczas obwód biustu zwiększy się o wymiar push-upa i nowy stanik będzie odstawał od piersi. Pamiętaj jednak, że zwisający swobodnie biust także nie oddaje wymiarów tego podniesionego przez biustonosz. Najlepiej więc dodaj do zmierzonego obwodu 2 cm – biust będzie się wtedy dobrze układał w miseczce. Nie zapominaj też o obwodzie pod biustem. Od tego warto odjąć 1 cm.

Rozmiar większy czy mniejszy – który lepiej wybrać?

Gdy wynik twoich pomiarów porównany z tabelą podawaną przez sklep sprawia, że wahasz się pomiędzy dwoma rozmiarami, niech cię nie kusi wybranie tego mniejszego – choć satysfakcja z takiego zakupu pewnie byłaby większa, to jednak krótkotrwała. W ciągu doby wymiary ciała ulegają zmianie – brzuch po posiłku staje się wypukły, a nogi po całym dniu chodzenia – obrzęknięte. Wtedy zbyt dopasowane ubranie może stać się naprawdę niewygodne, a przy tym podkreślać defekty sylwetki. Poza tym, obcisła odzież jest jednym z czynników, powodujących powstawanie cellulitu!