Katarzyna Cichopek zyskała ogromną popularność dzięki roli Kingi w serialu "M jak miłość", w którym gra już od 25 lat. Jednak jej kariera zawodowa nie zatrzymała się tylko na aktorstwie, bo gwiazda udowodniła, że jest również świetną tancerką i prezenterką. Aktualnie możemy oglądać ją nie tylko w hitowym serialu TVP2, ale także na antenie Polsatu, gdzie razem z Maciejem Kurzajewskim prowadzi program śniadaniowy "Halo tu Polsat".

Ponadto gwiazda chętnie udziela się w mediach społecznościowych. Właśnie na jej Instagramie pojawiło się nagranie, które zrobiło prawdziwą furorę wśród fanów aktorki. To trzeba zobaczyć! Ależ ona wygląda!

Katarzyna Cichopek ma powody do radości

Ostatnio w życiu Katarzyny Cichopek sporo się dzieje i na szczęście są to same pozytywne momenty. Jej związek z Maciejem Kurzajewskim ma się świetnie, a ponadto gwiazda co chwila zaskakuje nas swoimi nowymi projektami i wyzwaniami zawodowymi. Prezenterka świetnie odnalazła się też w roli prowadzącej "Halo tu Polsat", a także była gospodynią show "Moja mama i twój tata". Oprócz tego Kasia Cichopek nie zapomina również o swoim Instagramie, na którym zgromadziła prawdziwą armię fanów, bo blisko 600 tys.

Katarzyna Cichopek już gotowa na karnawał

To właśnie na Instagramie Katarzyny Cichopek pojawiło się jej nowe nagranie. Wszystko wskazuje na to, że gwiazda już poczuła karnawałowy klimat i pokazała się w iście karnawałowej kreacji. Aktorka wskoczyła w małą czarną, którą zdobią mieniące się cekiny. Swoją kreację połączyła z klasycznymi, czarnymi szpilkami i choć to dość prosty zestaw, to wyszło naprawdę efektownie, a sama gwiazda w tej stylizacji wygląda po prostu bosko!

Nowe nagranie Kasi Cichopek rozgrzało fanów do czerwoności i szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci wręcz nie mogą się napatrzeć na stylizację gwiazdy i piszą wprost, że nie mogą również oderwać wzroku od jej pięknych nóg!

Ale piękne, zgrabne nogi!

Śliczna kobieta, jaka zgrabna, super

Wow! Wyglądasz cudnie - piszą zachwyceni internauci

Na Was też nowe nagranie Katarzyny Cichopek zrobiło takie wrażenie?

