Cytryna na wągry – to nie dowcip, a sprawdzony sposób na odblokowanie porów. Maseczka z cytryny to domowa metoda na pozbycie się wągrów.

Działanie cytryny na skórę

Cytryna, to naturalny kosmetyk, który dzięki zawartości wielu cennych składników ma zbawienny wpływ na naszą skórę. Zawarte w niej flawonoidy działają odmładzająco i wygładzająco, kwas cytrynowy – usuwa przebarwienia oraz martwy naskórek, fitohormony– dbają o prawidłowe napięcie i elastyczność skóry. Przeciwbakteryjne działanie cytryny wspomaga kuracje cery trądzikowej.

Jak wykonać maseczkę z cytryny?

Należy pamiętać, aby nie stosować cytryny na podrażnienia lub bezpośrednio przed ekspozycją skóry na słońce. Przed nałożeniem maseczki wykonaj dokładny demakijaż, dzięki któremu usunięte zostaną wszelkie zanieczyszczenia i nadmiar sebum.

Oto trzy sposoby wykonania maseczki z cytryny:

Sposób 1: Jogurt, mąka i cytryna

Ten sposób jest szczególnie zalecany osobom borykającym się z problemem rozszerzonych porów, ponieważ mąka ziemniaczana wykazuje silne właściwości ściągające natomiast jogurt nawilża i odżywia skórę.

Potrzebujemy: łyżki do mieszania, miseczki, płatków kosmetycznych do zmycia maseczki, ręcznika papierowego do osuszenia twarzy.

Składniki: łyżeczka soku z cytryny, 4 łyżeczki mąki ziemniaczanej, 4 łyżeczki jogurtu naturalnego (pamiętaj o wcześniejszym wyjęciu go z lodówki).

Wykonanie: wszystkie składniki mieszamy na gładką masę, tak, aby nie było grudek, jeżeli konsystencja jest za rzadka można dosypać więcej mąki.

Aplikacja maseczkę nakładamy na skórę twarzy omijając okolice oczu. Grubsze warstwy aplikujemy na miejsca, gdzie jest najwięcej wągrów. Po 15-20 minutach delikatnie ścieramy maseczkę zwilżonymi wodą płatkami kosmetycznymi, na koniec opłukujemy twarz letnią wodą i osuszamy ręcznikiem papierowym.

Sposób 2: Śmietana, miód, żółtko jaja i cytryna

Miód ma działanie odżywcze i intensywnie nawilżające, żółtko jaja zawiera siarkę, która wykazuje działanie przeciwzapalne oraz witaminę A, która rozjaśnia blizny, śmietana dzięki zawartości tłuszczu zapewnia skórze warstwę ochronną (okluzyjną) przed utratą wody, ponadto zawarty w niej kwas mlekowy przyspiesza złuszczanie martwego naskórka.

Potrzebujemy: łyżki do mieszania, miseczki, płatków kosmetycznych do zmycia maseczki, ręcznika papierowego do osuszenia twarzy.

Składniki: łyżeczka soku z cytryny, łyżeczka miodu (może być wielokwiatowy), 2 łyżki śmietany, jedno żółtko – śmietanę oraz jajko należy wcześniej wyjąć z lodówki, aby uzyskały temperaturę pokojową.

Wykonanie: wszystkie składniki łączymy ze sobą.

Aplikacja maseczkę nakładamy na skórę twarzy omijając okolice oczu. Ma ona dosyć rzadką konsystencję, dlatego należy uważać, aby nie spłynęła. Po 15-20 minutach delikatnie ścieramy maseczkę zwilżonymi wodą płatkami kosmetycznymi, na koniec opłukujemy twarz letnią wodą i osuszamy ręcznikiem papierowym.

Sposób 3: Cytryna

Potrzebujemy tylko świeżo wyciśniętego soku z cytryny. Do skóry szczególnie wrażliwej należy użyć soku rozcieńczonego wodą (najlepiej przegotowaną) w stosunku 3:1 Smarujemy twarz sokiem – omijając okolice oczu i pozostawiamy na 20 minut. Zmywamy letnią wodą.

Po takich zabiegach z użyciem soku z cytryny skóra jest wyraźnie rozjaśniona, odżywiona, a co najważniejsze oczyszczona. Jeżeli wągry są nadal widoczne maseczkę należy powtarzać 2-3 razy w tygodniu.

