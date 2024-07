Wągry są trudnymi do zwalczenia krostkami. Parówka zrobiona z mięty, nagietka lub melisy i ciepłej wody działa oczyszczająco na skórę twarzy, zwalczając tym samym trudne do usunięcia wągry.

Parówka zwężająca wągry: wykonanie

Do przygotowania parówki ułatwiającej pozbycie się wągrów należy przygotować wyłącznie gorącą wodę. Wodę należy wlać do miski i pochylić się nad nią na 10-15 minut. Aby para dogłębnie wniknęła w skórę, warto nachylić się nad miską i przykryć głowę i miskę ręcznikiem. Taka parówka rozszerzy pory i pomoże w usuwaniu wągrów. Aby dodać parówce właściwości bakteriobójczych i przeciwzapalnych, można dodać do gorącej wody ususzone liście mięty, nagietka czy melisy.

Przeciwwskazania do parówki na wągry

Parówki nie powinny wykonywać osoby z tendencją do zbyt rozszerzonych porów. Parówka pogłębi problem skórny i przyczyni się do powstania większej liczby wągrów. Należy pamiętać także o dobrze dobranych kosmetykach – ważny jest odpowiedni krem nawilżający. Kremy lub kosmetyki z tendencją do zapychania porów, znacznie nasilą problemy z wągrami.

