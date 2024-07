Salma Hayek uwielbia podkreślać swoje seksowne ksztalty, ale tym razem przekroczyła granicę dobrego smaku. Na premierze komedii „Sausage Party’’ gwiazda wystąpiła w czarnym total looku, który uwydatnił jej imponujący biust! (zobacz: Polska gwiazda komentuje ogromny biust Salmy Hayek: "Groteskowe, wul­garne... jak donice!") Aktorka miała na sobie szerokie, cekinowe spodnie z wysokim stanem oraz zupełnie przezroczystą koszulę pokazującą wszystko, co znajdowało się pod spodem... Look Salmy Hayek uzupełniły dodatki: czarna kopertówka-puzderko oraz bardzo wysokie szpilki na platformie. Pozując z główkami kapusty w dłoniach aktorka pokazała, że ma do siebie dystans, jednak czy to usprawiedliwia tę odważną stylizację? OCEŃ!

Salma Hayek na premierze filmu „Sausage Party’’

Gwiazda pozowała z... kapustami ;)

Wybrała czarny total look z cekinowymi spodniami...

...i odważną koszulą!