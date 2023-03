Katarzyna Cichopek jak Salma Hayek! Na nowym zdjęciu wygląda jak siostra pięknej aktorki

Po hucznym świętowaniu w Londynie wraz z dziećmi, Katarzyna Cichopek udała się do Jerozolimy, gdzie postanowiła celebrować swoje 40. urodziny. Niestety, pomimo wielu ciepłych życzeń, w komentarzach na instagramowym koncie aktorki zawrzało. A wszystko przez kąśliwe słowa byłej żony Macieja Kurzajewskiego. Paulina Smaszcz nie zamierza milczeć i ostro atakuje byłego partnera, uderzając też w jubilatkę. - Kasiu, zapytaj Macieja Kurzajewskiego, co zorganizował dla mnie, jako Matki swoich dzieci - grzmi Paulina Smaszcz. Padły bardzo mocne słowa, a Paulina Smaszcz ujawniła szczegóły zażyłości Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego! Poznajcie szczegóły. Paulina Smaszcz gorzko do Katarzyny Cichopek w jej 40. urodziny. "Kłamcy się nie zmieniają" O tym, że Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego łączy coś więcej niż praca, w mediach huczy od wielu miesięcy. Prowadzący "Pytanie na śniadanie" jednak sukcesywnie gaszą entuzjazm fanów, podkreślając, że ich zażyłość ma jedynie charakter przyjacielski. I gdy Katarzyna Cichopek świętuje swoje 40. urodziny całując Ziemię Świętą , pod jej najnowszym instagramowym postem zawrzało. Paulina Smaszcz już nie zamierza milczeć i w ostrych słowach odnosi się do relacji aktorki ze swoim byłym mężem - Maciejem Kurzajewskim . By było mało, dziennikarka mówi wprost, że Katarzyna Cichopek pojechała do Azji właśnie z prowadzącym "Pytanie na śniadanie"! - Kasiu, sto lat! Cieszę się, że Maciej Kurzajewski zabrał cię do Izraela, który zna doskonale, i spędzacie wspaniale twoje 40. urodziny! - zaczęła kąśliwie Paulina Smaszcz. Później było tylko gorzej! W niedługim odstępie czasu Smaszcz napisała kolejny komentarz, w którym nie szczędziła byłemu mężowi ostrej krytyki. Zobacz także: Katarzyna Cichopek świętuje z...