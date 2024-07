1 z 7

Joanna Krupa

Joanna Krupa zawsze wygląda dziewczęco i promiennie! To zasługa nie tylko uśmiechu, który często gości na ustach gwiazdy - pomaga w tym również perfekcyjnie dobrany, rozświetlający makijaż.

Do szarych oczu Joanny Krupy świetnie pasuje jasnoróżowy, lekko połyskujący cień, który gwiazda rozprowadziła wokół górnej i dolnej powieki. Co jeszcze przyda się do wykonania takiego make-up'u? Mocno kryjący podkład, który będzie bazą dla podkreślonych różem policzków (możesz użyć dwóch odcieni różu, by wysmuklić rysy twarzy) oraz delikatny rozświetlacz. Makijaż oczu wykończ wydłużającym i pogrubiającym tuszem do rzęs, a na usta nałóż błyszczyk (dobierz odcień o kilka tonów ciemniejszy od twojej karnacji).

Jeśli spodobał wam się make-up Joanny Krupy, zajrzyjcie do galerii - przygotowaliśmy dla Was zestawienie kosmetyków, które się mogą przydać

