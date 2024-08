Edyta Bartosiewicz to 59-letnia wokalistka, która działalność artystyczną rozpoczęła w drugiej połowie lat 80. Początki kariery spędziła u boku zespołu Staff, który przekształcił się później w Holloee Poloy. Wraz z zespołem w 1990 roku wydali płytę "The Big Beat", która była debiutem piosenkarki. Niedługo po tym zespół się rozpadł, a Bartosiewicz postanowiła zrobić karierę solową.

Reklama

Co się dzieje z Edytą Bartosiewicz?

Co się dzieje z Edytą Bartosiewicz? To pytanie zastanawia wielu fanów, którzy przed laty zakochali się w piosenkach "Skłamałam", "Sen", czy "Ostatni". Kompozytorka, producentka muzyczna i oczywiście wokalistka w latach 90. zachwycała swoim głosem. W 1992 wydała solowy, pop-rockowy album pt. "Love". Jednak prawdziwy sukces przyniósł jej album wydany dwa lata później "Sen". Album ten uzyskał status trzykrotnej platyny, sprzedając się w nakładzie 600 tys. egzemplarzy. Zaledwie roku później w 1995 roku wydany został kolejny album piosenkarki pt. "Szok’n’Show" - uzyskał on dwukrotnie status platynowej płyty. W 1997 roku fani doczekali się albumu "Dziecko", który także zdobył status platynowej płyty, a w 1998 roku wyszedł album "Wodospady", który nie powtórzył wcześniejszych sukcesów Edyty Bartosiewicz.

fot. Karewicz/AKPA

Edyta Bartosiewicz zachwyciła również w duecie z Krzysztofem Krawczykiem. Piosenka "Trudno tak..." z płyty "To, co w życiu ważne" Krzysztofa Krawczyka odniosła wielki sukces i cieszyła się pierwszymi miejscami na listach przebojów. W kolejnych latach pojawiły się słuchy dotyczącej rzekomej choroby piosenkarki, przez co miała ona ograniczyć swoje występy wokalne. Jednak w 2010 roku powróciła na scenę podczas "Orange Warsaw Festival", gdzie przywitała swoich fanów nowym repertuarem, a także zapowiedziała kolejny album. Album ten wyszedł dopiero trzy lata później i zatytułowany został "Renovatio". Po kolejnej długiej przerwie w 2020 roku fani doczekali się kolejnego albumu Edyty Bartosiewicz - "Ten moment".

Zobacz także: Edyta Bartosiewicz zażądała usunięcia swojej piosenki z filmu o Natalii Janoszek. Stanowski zareagował

Engelbrecht/AKPA

Czy Edyta Bartosiewicz ma męża i dzieci?

W życiu zawodowym Edyty Bartosiewicz nie brakowało zakrętów. Pojawiały się zarówno wzloty jak i upadki, jak to bywa u wielu różnych gwiazd. Jak wygląda życie prywatne Edyty Bartosiewicz? Czy Edyta Bartosiewicz ma męża i dzieci? Edyta Bartosiewicz przed laty związana była z Leszkiem Kamińskim, który jest producentem muzycznym. Para poznała się w pracy. Kamiński pracował również przy wielu albumach wokalistki.

Zobacz także

Para wzięła ślub w 1990 roku. Jak donosiły bliskie osoby, które znały obydwie strony: wszyscy byli zaskoczeni takim przebiegiem spraw. Małżeństwo od samego początku sporo się kłóciło. Jednak po roku od zawarcia związku małżeńskiego na świat przyszło ich dziecko - syn Aleksander. Po dziesięciu latach małżeństwa para zdecydowała się na rozwód.

Piętka Mieszko/AKPA

Przeważnie podobali mi się faceci pokręceni, trudni, nie do końca zbalansowani. I nie chodzi tu o typ Jamesa Deana, choć i tacy się zdarzali. Generalnie lubiłam cięższy kaliber. Mężczyzn, z którymi mogły się rozegrać jakieś potencjalne dramaty. Potrzebowałam tego. Być może była to projekcja mnie samej. Dziś wolę normalnych - wyznała jakiś czas temu Edyta Bartosiewicz w rozmowie z 'Przekrojem'.

Po urodzeniu dziecka Edyta Bartosiewicz skupiła się na wychowaniu syna i pracy. Nie obyło się bez ciężkich chwil. Piosenkarka przez kilka lat borykała się z depresją.

W tym roku kończę ośmioletnią psychoterapię. Wcześniej wstydziłam się jako osoba publiczna prosić o pomoc. Pokazać się jako ta słaba, nic niewarta, kulejąca - wyjawiła lata temu Edyta Bartosiewicz.

Reklama

Już dzisiaj fani Edyty Bartosiewicz będą mogli zobaczyć ją podczas ostatniego dnia "TOP OF THE TOP Sopot Festival 2024".