Dorota pochwaliła się nowym zdjęciem z Waldemarem z "Rolnik szuka żony". Tym razem pozują w oborze wśród krów. Internauci od razu zwrócili uwagę na ubiór i makijaż wybranki rolnika i zaczęli wypominać, że gdy Ewa chodziła w gospodarstwie w makijażu miała mierzyć się ze złośliwościami.

Kurczę, niezła stylówka i make up jak do obrządku, a na Ewę tak wszyscy nadawali, bo w makijażu chodziła do obory...

Zobaczcie zdjęcie, które wywołało dyskusję.

Dorota z "Rolnika" wywołała burze swoim strojem w oborze

Fani "Rolnik szuka żony" doskonale pamiętają przytyki do Ewy, że jej stroje są nieodpowiednie do pracy na gospodarstwie lub to, że chodzi zbyt wymalowana. Widzowie szybko nie zapomną Waldemarowi jego relacji z Ewą i kontrowersji, którymi się zakończyła. Nowe zdjęcie Doroty na gospodarstwie rolnika tylko dało kolejny powód ku wypominaniu.

Dorota opublikowała zdjęcie z Waldemarem z "Rolnik szuka żony", na którym widać, jak pozują w oborze. Internauci od razu zwrócili uwagę na stylizację Doroty, prędzej imprezową niż do pracy wśród zwierząt, a także jej makijaż.

Instagram @ bully_b33, Rolnik szuka żony

Dorota z "Rolnik szuka żony" podsumowała fotkę krótko, jednocześnie sugerując, że czuje się szczęśliwa u boku rolnika.

Nic dodać, nic ująć — napisała Dorota.

Internauci jednak bardzo szybko skupili się nie na samych Dorocie i Waldemarze, jak na Ewie. Dosadnie przypomnieli, że w programie Dorota prześmiewczo komentowała "strojenie się" Ewy, a teraz sama wystylizowana poszła do obory.

Ewka w pełnym makijażu nie mogła wejść do krów, a jednak można wchodzić

Hahaha a tak gadały na Ewę a teraz sama wystrojona do krów — piszą internauci.

Dorota i Waldemar w Rolnik szuka żony Facebook Rolnik szuka żony

Niektórzy jednak docenili starania partnerki Waldemara z "Rolnik szuka żony" i skompletowali ją za jej stylizacje.

Pięknie jak widać, nawet seksi można wyglądać u krówek. Podoba mi się to zdjęcie

Pięknie wyglądasz! Kibicuję Wam! — czytamy dalej w komentarzach.

Myślicie, że związek Doroty i Waldemara z "Rolnik szuka żony" zawsze już będzie w pakiecie z nawiązaniami do Ewy? Niedawno mocny wpis Doroty z "Rolnika" wywołał niemałe zamieszanie w sieci, gdy pisała o tym, że "szacunku i miłości nie kupisz".