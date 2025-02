Nie żyje Bolesław Senyszyn. O śmierci męża poinformowała Joanna Senyszyn w mediach społecznościowych. Polityczka pożegnała Bolesława Senyszyna poruszającymi słowami. Byli parą niemalże pięć dekad.

Reklama

Nie żyje Bolesław Senyszyn. Mąż Joanny Senyszyn

Joanna Senyszyn podzieliła się łamiącą serce wiadomością o śmierci męża. Przeżyli wspólnie prawie pięć dekad. Pożegnała ukochanego Bolesława Senyszyna poruszającym wpisem:

Sztuczna inteligencja zapytana kim jest Bolesław Senyszyn odpowiedziała „Postać fikcyjna wymyślona przez Joannę Senyszyn”. Bardzo się myliła. Nie byłabym w stanie wymyślić Bolka. Był bardzo prawdziwy, szlachetny, mądry. Miałam szczęście przeżyć z Nim prawie 50 lat.Żegnaj Bolku! Świat bez Ciebie będzie gorszy.

Internauci wspierają Joannę Senyszyn w trudnych chwilach:

Wszyscy nam bliscy , którzy nas opuszczają na zawsze , pozostawiają w naszych sercach wielką spuścizna po sobie

Bardzo mi przykro, ogromnie współczuję

Pani Profesor proszę przyjąć najszczersze wyrazy współczucia! Musi Pani być teraz dzielna, żeby Pan Sędzia patrzył z góry na Panią z taką samą dumą jak patrzył przez te ostatnie 50 lat!

Joanna Senyszyn i Bolesław Senyszyn żyli w "marynarskim małżeństwie"

Ten rok jest przełomowy nie tylko w ważne wydarzenia zawodowe ale również trudne sytuacje rodzinne. Joanna Senyszyn poinformowała o śmierci ukochanego męża, który wspierał ją niemalże przez pięć dekad.

W wywiadach Senyszyn podkreślała, że jej małżeństwo z Bolesławem to „marynarska miłość”, w której często brak było jej obecności w domu. Joanna Senyszyn i Bolesław Senyszyn poznali się w latach 70. Od początku stawiała na karierę akademicką i politykę. Nigdy nie widziała się w roli gospodyni domowej, która zajmuje się dziećmi. Bolesław Senyszyn marzył o ojcostwie, jednak pogodził się z wolą swojej partnerki życiowej.

Wybrałam model życia bez dzieci i jestem bardzo zadowolona, nigdy tego nie żałowałam, uważam, że to jedna z najlepszych decyzji w życiu - mówiła Joanna Senyszyn w programie Politycy od kuchni.

Joanna Senyszyn małżeństwo z Bolesławem Senyszynem określała jako "marynarskie", ponieważ rzadko bywała w domu:

To ja wypływałam do Warszawy, a mój mąż, niczym Penelopa, czekał na mnie w Gdyni - mówiła w wywiadzie dla Gali.

Jednak to nie szkodziło ich relacji:

Do nieobecności można się tak samo przyzwyczaić jak do obecności. Marynarskie małżeństwa są nawet trwalsze. Nie ma czasu się sobą nawzajem znudzić, a powroty są świętem.

Małżeństwo Joanny Senyszyn i Bolesława Senyszyna

Tak Joanna Senyszyn wspominała początki swojego małżeństwa z Bolesławem Senyszynem:

Wyszłam za mąż, prowadziliśmy przyjemne, towarzyskie, rozrywkowe życie: kolacyjki, tańce, brydż, teatr, kino. Nagle ocknęłam się, że jestem już nie młodą doktorką, ale przeterminowaną adiunktką i trzeba się ostro brać do roboty - mówiła w wywiadzie dla poptown.eu

Joanna Senyszyn i Bolesław Senyszyn rzadko pokazywali się publicznie i niewiele mówili o swojej miłości. W2010 roku wystąpili jednak w programie "Ona i on". Bolesław Senyszyn w rozmowie z Rzeczpospolitą tak to wspominał:

Na pytanie, kto rządzi w domu, moja żona odpowiedziała, że na początku związku ustaliliśmy, iż w ważnych sprawach decyduję ja, a w mniej ważnych ona. Na zakończenie dodała, że ważnych spraw nie było

Joanna Senyszyn wystartuje w wyborach prezydenckich 2025

Joanna Senyszyn to jedna z najbardziej rozpoznawalnych kobiet polskiej polityki. W 2001 roku dostała się do Sejmu z listy SLD - Unii Pracy. Od 2005 do 2008 była wiceprzewodniczącą SLD. W 2009 roku została europosłanką. Niedawno w mediach społecznościowych zapowiedziała swój start w wyborach prezydenckich.

Kochani, chcecie niezależnego prezydenta, który nie będzie partyjnym długopisem, zmusi Koalicję 15 października do realizacji wyborczych obietnic, poważnego traktowania kobiet, młodych i seniorów, przyspieszy ślimaczące się rozliczenia PiS, podpisujcie się pod moją kandydaturą - napisała.

Zobacz także: