2 z 11

Makijaż na jesień - metaliczne smoky eye

By uzyskać olśniewający look oka połącz cienie Color Tattoo Leather w odcieniu Creamy Beige oraz Color Tattoo w kolorze On and On Bronze. Następnie opuszkiem palca nałóż na powiekę delikatną warstwę eyelinera Master Kajal w kolorze Oriental Gold, zyskując dzięki temu efekt rozświetlenia. Linię wzdłuż rzęs podkreśl używając cienia Color Tattoo w odcieniu Endless Purple. Rzęsy podkreśl maskarą Volume Express Colossal Chaotic Lashes, a brwi specjalnym tuszem Brow Drama w transparentnym odcieniu. Na koniec pociągnij usta pomadką Color Sensational The Creamy Mattes w kolorze Nude Embarance.