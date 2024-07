Podczas wczorajszego półfinału Must Be The Music nie brakowało odniesień do jeszcze gorącego zwycięstwa Conchity Wurst w finale Eurowizji 2014. Już na wstępie telewidzów przywitała Paulina Sykut, która na tę okazję sprawiła sobie pokaźną brodę. Postać Kobiety z Brodą przewijała się również w wypowiedziach jurorów. Przypomnijmy: Trzeci półfinał "MBTM" za nami. Kobieta z brodą zdominowała show

Reklama

Na pewien manifest zdecydował się również Piotr Rogucki. Nie jesteśmy pewni, czy miał on związek z Conchitą, ale faktem jest, że juror MBTM odkrywa w sobie ostatnio spore pokłady kobiecości. W półfinale zaprezentował się bowiem w efektownym makijażu, w którym główną rolę grały modne w tym sezonie pomarańczowe powieki. Żałujemy trochę, że Piotr nie poszedł na całość i zrezygnował ze szminki, ale może zaszaleje bardziej za tydzień?

Tak wczoraj prezentował się wymalowany Piotr Rogucki. Pasują do niego takie eksperymenty?

Zobacz: Sykut zaskoczyła widzów. Wystylizowała się na Conchitę z Eurowizji

Zobacz także

Reklama

Gwiazdy podczas drugiego półfinału Must Be The Music: