Rodzeństwo to zwykle bliskie dla nas osoby. Wychowując się z siostrą lub bratem możemy spokojnie pokusić się o bardziej indywidualny, a nawet osobisty prezent urodzinowy. Wiedząc, że brat marzył od zawsze o grze w golfa wystarczy kupić mu kije golfowe, aby go zmotywować do spełniania marzeń. Gdy wiesz, że ulubiony zespół siostry będzie miał niedługo koncert w mieście, najlepszym prezentem może okazać się zakup biletu.

Prezent urodzinowy to wyraz naszego zaangażowania w relację. Jeżeli masz bliski kontakt z siostrą lub bratem, nie powinieneś mieć problemu z wyborem podarunku. Najlepiej przyjrzeć się rodzeństwu, aby odkryć ich zainteresowania lub ciche marzenia.

Jeśli jednak nie mamy pomysłu na prezent bardziej osobisty, można postawić na żartobliwy lub po prostu przydatny.

Zobacz także

Jakie są najlepsze pomysły na prezent urodzinowy:

1. Kubek na kawę do pracy – motywacja w pracy to podstawa, dlatego kup siostrze lub bratu kubek z żartobliwym napisem. W internecie jest mnóstwo stron oferujących szeroki wachlarz takich gadżetów.

2. Wycieczka – jeżeli brat albo siostra od lat nie byli na wakacjach, dobrym prezentem będzie wykupienie wycieczki weekendowej. Nie musi być to wyjazd zagraniczny, wystarczy, aby mieli chwilę dla siebie. Dla pań szczególnie polecany jest weekend w spa.

3. Karykatura – jeżeli więź z siostrą lub bratem jest silna, można z siebie pożartować. Wykonanie karykatury na podstawie zdjęcia nie tylko rozbawi towarzystwo podczas imprezy urodzinowej, ale zostanie również ciekawą pamiątką do powieszenia na ścianie. Wielu artystów ogłasza się (przede wszystkim w internecie), że może za niewielką opłatą wykonać taki humorystyczny rysunek.

4. Torba na laptopa/notebooka – jeżeli rodzeństwo jest zapracowane, kup dla siostry lub brata nową torbę na laptopa lub notebooka. Na pewno nie mają czasu na zakupy, a nowa torba sprawi, że ułatwisz im funkcjonowanie w pracy.

5. Dodatek do wnętrz – znając dobrze siostrę lub brata możesz pokusić się o coś naprawdę osobistego. Zakup nowoczesnego obrazu do sypialni czy ciekawy gadżet do kuchni. Wystarczy, że udasz się do sklepu z wystrojem wnętrz, a na pewno znajdziesz coś odpowiedniego. Warto pamiętać, że taki prezent wymaga dobrej znajomości gustu rodzeństwa.