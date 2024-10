Nicola Payne, siostra znanego piosenkarza Liama Payne’a, podzieliła się wstrząsającym doświadczeniem – okazuje się, że dowiedziała się o śmierci brata z internetu. Jej szczere oświadczenie wywołało ogromne poruszenie wśród fanów na całym świecie. Jak twierdzi Nicola, wiadomość ta sprawiła, że "zrobiło się jej zimno".

Tragiczne doniesienia o śmierci Liama Payne’a rozprzestrzeniły się w internecie w mgnieniu oka, a media społecznościowe zalała fala reakcji. Nicola, podobnie jak tysiące fanów, była kompletnie nieprzygotowana na taką wiadomość. Jak ujawniła w swoim wpisie, kiedy zobaczyła powiadomienie o śmierci Liama na telefonie, poczuła zimno i niedowierzanie. Zwróciła uwagę, że przeczytanie wiadomości o tragedii bez wcześniejszej informacji od rodziny, było dla niej szczególnie bolesne.

Kiedy zobaczyłam wiadomość na moim telefonie, że nas zostawiłeś zrobiło mi się zimno, tak bardzo chciałam, żeby to nie była prawda. Przez wiele dni miałam nadzieję, że to pomyłka i ktoś się pomylił. Byłeś naprawdę za dobry dla tej ziemi, jesteś aniołem, który żył tylko po to, żeby sprawiać, że ludzie się uśmiechają i są szczęśliwi. Zawsze okazywałeś życzliwość każdemu, kogo spotkałeś, i widać to po tym, jak wiele osób potwierdziło to, co zawsze wiedzieliśmy!

—napisała starsza siostra muzyka Nicole.