Prezent mikołajkowy dla fana muzyki powinien być związany z jego zainteresowaniami i tym, czego aktualnie potrzebuje. Nie ma sensu kupować mu płyty ulubionego zespołu, bo z pewnością jako wielki fan od dawna ją ma. Lepiej kupić mu ciekawy gadżet w postaci np. czapki ze słuchawkowymi nausznikami czy zegar z płyty winylowej.

Miłośnik muzyki spędza każdą wolną chwilę, słuchając płyt swoich ulubionych zespołów i chadzając na koncerty, dlatego prezent mikołajkowy również powinien być związany z jego hobby. Prócz klasycznych biletów na koncert, płyt czy koszulek warto podarować mu jakiś ciekawy gadżet, którego będzie używać na co dzień.

Czapka ze słuchawkowymi nausznikami

Mikołajki przypadają w okresie zimowym, dlatego fanowi muzyki z pewnością przyda się ciepła czapka. Najlepiej, by wyrażała jego pasję i zamiłowanie do słuchania piosenek ulubionych wykonawców. Na rynku dostępne są specjalne czapki, na które naszyte są nauszniki w kształcie muzycznych słuchawek. Nie dość, że wyglądają one bardzo dobrze, to również chronią zarówno głowę, jak i uszy przed zimnem. Koszt „słuchawkowej czapki” to około 20 zł.

Zegar z płyty winylowej

Zegar wykonany ze starej płyty winylowej z namalowaną podobizną ulubionego muzyka to coś, co każdy fan muzyki pragnie zawiesić na swojej ścianie. W sklepach dostępnych jest wiele rodzajów tego typu urządzeń, za około 50 zł. Na niektórych stronach internetowych można jednak znaleźć ręcznie malowane zegary, z wybranym przez nas obrazkiem za 100-200 zł. Do każdego trzeba dokupić baterie.

Spinki do mankietów lub kolczyki w kształcie kasety magnetofonowej

W zależności od płci obdarowywanej osoby, możemy kupić jej spinki do mankietów lub kolczyki w kształcie kaset magnetofonowych w stylu retro. Wyglądają one świetnie i pozwalają zaakcentować, nawet w oficjalnym ubiorze, zamiłowanie do muzyki. Dodatkowo jest to prezent niezbyt drogi, bo ceny kolczyków jak i spinek oscylują w granicach około 30-60 zł.

Stojak na słuchawki

Stojak na słuchawki to użyteczny i efektowny przedmiot, który na pewno przyda się każdemu fanowi muzyki. Wykonany z drewna, z podkładkami antypoślizgowymi jest bardzo stabilny, dlatego bezpiecznie na nim można powiesić nawet bardzo drogie słuchawki. Cena takiego stojaka to, w zależności od wielkości i typu drewna, z jakiego został wykonany, około 100-150 zł.

Klasyczny zegarek z motywem muzycznym

Na rynku ostatnio pojawiły się bardzo ciekawe zegarki – bransoletki składające się z zegarka, skórzanego paska i kaboszonu z grafiką np. fortepianu czy gitary. Co ciekawe zawieszka jest elementem odczepianym, więc nie musi być na stałe przytwierdzona do bransolety. W zależności od zastosowanego mechanizmu, jakości skóry paska (może być prawdziwa lub sztuczna) koszt zegarka to od 80 do nawet 200 złotych.

