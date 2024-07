Prezent na mikołajki dla fana fotografii nie musi być drogi. Przykładowo za zakup uchwytu na dekielki od obiektywu zapłacimy niewiele ponad 30 zł.

Zakup profesjonalnego sprzętu fotograficznego to często wydatek kilku, a nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Próbując zrobić prezent na mikołajki miłośnikowi fotografii, warto więc skupić się na skromniejszych akcesoriach, które z pewnością również się przydarzą fotografowi.

Paski do aparatu fotograficznego

Choć pasek do aparatu dostaję się w zestawie z aparatem, to jednak nie jest on najwyższej jakości oraz nie charakteryzuje się zbyt wielką wygodą noszenia. Profesjonalne paski mają dożywotnią gwarancję i nie męczą ramion oraz szyi nawet podczas wielogodzinnych sesji. Jest to więc idealny prezent dla fotografa, nawet amatora, który planuje rozpocząć przygodę z robieniem zdjęć. Na rynku są dostępne dwa typy pasków – clutch (służy do robienia zdjęć w ruchu i na ulicy), oraz slide (nie obciąża szyi i jest idealny dla właścicieli ciężkich aparatów). Ich ceny oscylują w granicach 100-200 złotych.

Uchwyt na dekielki

Nie ma na świecie chyba fotografa, który choćby raz w życiu nie zgubił dekielka od obiektywu. Świetnym pomysłem mikołajkowym dla naszego miłośnika zdjęć może zatem okazać się specjalny uchwyt na pasek. Ułatwia on wymianę obiektywów i rozwiązuje problem gubiących się dekielków. Jest świetnym dodatkiem dla wszystkich aktywnych fotografów. Pasują do niego pokrywki nawet dużej średnicy. Jego koszt to około 30-40 złotych.

Aparat natychmiastowy

Ostatnimi czasy bardzo popularne stały się aparaty przeznaczone do fotografii natychmiastowej. Są one bardzo proste i przyjemne w obsłudze. Wystarczy nastawić tryb, nacisnąć spust migawki, a z aparatu wysunie się zdjęcie wielkości mniej więcej karty kredytowej. Niezbędny na każdej imprezie. Cena takiego sprzętu to jedyne 300 zł.

Obiektywy do smartfonów i tabletów – dla mobilnych fotografów

Często mówi się, że najlepszy aparat to ten, który po prostu przy sobie mamy. Ludzie obecnie nie ruszają się nigdzie bez swoich smartfonów, więc dobrym pomysłem dla miłośnika fotografii mogą okazać się obiektywy do telefonów i tabletów. Ważą one niewiele, a zarazem znacznie poprawiają jakość robionych zdjęć. Na rynku jest dostępne wiele soczewek - od makro, które pozwalają na robienie zdjęć z bliska, po tele, które umożliwiają uwiecznienie obrazów z daleka. Ceny w zależności od marki obiektywu zaczynają się od 20, kończą na 300-400 złotych.

Selfiestick – uchwyt do robienia sobie zdjęć z daleka

Fotografowie zazwyczaj stoją nie przed, a za obiektywem, przez co rzadko pojawiają się na zdjęciach. Jest jednak na to pewien sposób – selfiestick. Statyw, a raczej kijek z mocowaniem na aparat lub smartfon, jest idealnym prezentem dla fotografa, który również chce pojawiać się na robionych przez niego zdjęciach. Koszt w miarę dobrze wykonanego selfiesticka to około 100-150 złotych.