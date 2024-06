Właśnie zakończył się ostatni mecz reprezentacji Polski na Euro 2024. Można by rzec, że jest to jedyny mecz, którego nie przegraliśmy. Reprezentacja Polski zremisowała z wicemistrzem świata. Bramkę strzelił nikt inny jak kapitan zespołu -Robert Lewandowski.

Reklama

Robert Lewandowski zrobił czuły gest po meczu

W ostatnich dniach Robert Lewandowski nie miał łatwo. Po pierwszym meczu zagranym przez reprezentację Polski bez kapitana zespołu fani zauważyli tendencję mniej stresowej gry bez Lewego u boku. Drugi przegrany mecz tym razem u boku Lewandowskiego wywołał lawinę komentarzy. Kibice zaczęli pisać, że piłkarz powinien iść na emeryturę i zakończyć swoją karierę w drużynie reprezentacji Polski.

Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść, niepokonanym. - cytowali zespół Perfect fani.

Zobacz także: Wszyscy czekali na trzeci stylowy garnitur Michała Probierza. Stracił status najlepiej ubranego trenera podczas Euro 2024?

Grzegorz Wajda/REPORTER EastNews

Czy jednak słusznie kibice tak komentowali grę Roberta Lewandowskiego? Dzisiaj kapitan naszej drużyny udowodnił, że nie. Widać, że piłkarz nie zamierza się poddawać i ulegać presji. To właśnie Robert Lewandowski doprowadził do remisu z reprezentacją Francji. Dzięki temu nie odpadliśmy z 3 przegranymi.

Jednak najbardziej wzruszyło to, co Lewy zrobił po meczu. Milena - siostra Roberta Lewandowskiego nagrała brata, który po meczu macha w stronę rodziny i wysyła im całusy. Widać, że rodzina w życiu Lewandowskiego jest najważniejsza, a on dla nich. Na trybunach pojawiła się nie tylko siostra piłkarza, ale także żona Anna Lewandowska z córkami i mama Iwona Lewandowska.

Zobacz także

Reklama

Jak wam podobała się gra Roberta Lewandowskiego?

Instagram@MilenaLewandowska