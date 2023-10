Małgorzata Rozenek kilka tygodni temu obchodziła swoje 45. urodziny. Gwiazda zrelacjonowała ten dzień w swoich mediach społecznościowych, gdzie pokazała, że otrzymała od synów i męża piękne bukiety kwiatów. Wiadomo, że nie zabrakło również tortu i balonów. Teraz do mediów trafiła informacja, że Radosław Majdan podarował żonie jeszcze jeden prezent, który jednak okazał się zupełnie nietrafiony.

Małgorzata Rozenek o prezencie urodzinowym od męża

Kilka dni temu Małgorzata Rozenek-Majdan na festiwalu dla influencerów See Blogers udzieliła wywiadu reporterce "Jastrząb Post". Zdradziła jej, że na urodziny od męża otrzymała nie tylko kwiaty. Radosław Majdan chciał sprawić żonie przyjemność i zamówił jej prezent, o którym wspomniała kilka miesięcy wcześniej. Niestety okazało się, że na żywo nie prezentuje się on dość spektakularnie. Co dostała?

- Otrzymałam buty, które odesłałam. Wydawały mi się ładniejsze, jak pół roku temu o nich mówiłam. Radosław bardzo uważnie słucha i zamówił mi te buty. One tak nie do końca mi się podobały. Biedny Radosław powiedział: "Nie wierzę" - powiedziała Małgorzata Rozenek-Majdan.

Gwiazda nie wybrała jeszcze żadnego prezentu w zamian, bo jak wyznała:

- Na razie nie mam czasu o tym myśleć. To jest trochę tak, że w tych urodzinach coraz mniej chodzi o prezenty, a coraz bardziej o to, że kolejny rok możemy być razem - dodała gwiazda.

Urodziny prowadzącej "Dzień Dobry TVN" odbyły się 1 czerwca. Tego dnia w jej domu obchodzone jest zarówno jej święto, jak i Dzień Dziecka, lecz w określonych godzinach. Na swoim Instagramie Małgorzata Rozenek-Majdan napisała: "W naszym domu reguły są jasne. Moje urodziny są gdzieś tak do 17:00, a po tej godzinie wkraczają dzieci z Dniem Dziecka".