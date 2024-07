Olejek rycynowy wzmacnia włosy, przyspiesza ich porost, zwiększa elastyczność, zapobiega łamaniu i wypadaniu. Może stanowić składnik maseczki, można też używać go do olejowania włosów. Olej rycynowy poprawia wygląd włosów oraz oczyszcza skórę głowy.

Reklama

Olej rycynowy wytwarzany jest poprzez tłoczenie nasion rącznika pospolitego (rycynusa).

Jak działa olejek rycynowy na włosy?

Olejek rycynowy zawiera witaminy A i E oraz kwasy tłuszczowe omega. To przede wszystkim tym substancjom zawdzięcza swój odżywczy wpływ na włosy. Olejek rycynowy wygładza je, regeneruje i wzmacnia. Dzięki niemu włosy stają się bardziej elastyczne i mniej łamliwe, a ich końcówki odzyskują zdrowy wygląd. Używanie olejku zapobiega też wypadaniu włosów i wspomaga ich odrastanie, np. po utracie spowodowanej chorobami skóry.

Dzięki właściwościom antyseptycznym olejek rycynowy oczyszcza skórę głowy: likwiduje bakterie i grzyby, które mogą być odpowiedzialne np. za łupież i łojotok.

Jak stosować olejek rycynowy na włosy?

Do celów kosmetycznych należy używać olejku rycynowego tłoczonego na zimno. Można go dostać w aptekach, sklepach z ziołami i naturalnymi kosmetykami. Buteleczka o pojemności 100 ml kosztuje ok. 10 zł.

Zobacz także

Olejowanie włosów olejkiem rycynowym

Za pomocą olejku rycynowego można przeprowadzać olejowanie włosów. Należy wieczorem posmarować włosy olejkiem, delikatnie rozczesać je i owinąć głowę ręcznikiem lub założyć foliowy czepek i położyć się tak spać, a rano umyć włosy szamponem. Taki zabieg należy przeprowadzać raz lub dwa razy w tygodniu.

Maska do włosów z olejkiem rycynowym

Można także stosować olejek jako składnik maseczki odżywczej i regeneracyjnej. Taką maseczkę do włosów sporządza się z dwóch łyżek oleju rycynowego zmieszanych z łyżeczką soku z cytryny. Mieszankę należy nałożyć na włosy i po 20 minutach zmyć szamponem. Maseczkę można nakładać przed każdym myciem głowy.

Szukasz kosmetyków do włosów z dodatkiem olejku rycynowego? Bez zastanowienia wykorzystaj oferowany przez Ezebra kod rabatowy.

Do jakiego rodzaju włosów przeznaczony jest olejek rycynowy?

Olejek rycynowy mogą stosować osoby o niemal każdym rodzaju włosów. Jest on odpowiedni do pielęgnacji włosów słabych i zniszczonych, łamliwych oraz przetłuszczających się. Osoby o włosach suchych nie powinny jednak nakładać olejku na całą noc ani powtarzać kuracji częściej niż raz w tygodniu. Zbyt częste stosowanie olejku może jeszcze bardziej wysuszyć ich włosy.

Ostrożność w stosowaniu oleju rycynowego powinny jednak zachować osoby o naturalnie jasnych włosach. Efektem ubocznym może być jednak nieznaczne pociemnienie włosów. Rycyna przyciemnia włosy, sprawia że odrastający po kuracji włos będzie ciemniejszy. Może to stwarzać wrażenie odrostów po farbowaniu.

Poprawa stanu włosów po kuracji olejkiem rycynowym powinna być zauważalna już po miesiącu.