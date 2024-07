Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zostali przyłapani przez paparazzi, kiedy opuszczali studio "Pytania na śniadanie". Para była w doskonałych humorach, a dziennikarz był bardzo szarmancki wobec swojej partnerki. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już nie ukrywają swojego szczęścia i pozwalają sobie na coraz więcej czułych gestów w przestrzeni publicznej. Sami zobaczcie!

Maciej Kurzajewski to prawdziwy dżentelmen! Spójrzcie na te zdjęcia

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wspólnie pożegnali 2022 rok, który był bardzo ważny dla pary, ale nie brakowało też kontrowersji dotyczących tej relacji, głównie za sprawą komentarzy i wpisów byłej żony dziennikarza, Pauliny Smaszcz. W ostatnich tygodniach emocje wokół związku prowadzących "Pytanie na śniadanie" jednak opadły, a Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w końcu mogą cieszyć się swoim szczęściem. Para ostatnio została przyłapana przez paparazzi. Dziennikarz nawet na krok nie odstępował od swojej partnerki.

Maciej Kurzajewski to prawdziwy dżentelmen. W drodze do auta otworzył drzwi swojej ukochanej, a Katarzyna Cichopek obdarzyła go czułym spojrzeniem.

Wygląda na to, że para przyzwyczaiła się już do obecności paparazzi, a my dzięki temu coraz częściej możemy oglądać ich nowe fotki wykonane przez fotoreporterów. Wspaniale patrzy się na szczęście prowadzących "Pytanie na śniadanie". Zobaczcie wszystkie zdjęcia!

