Porowatość określa kondycję włosów. Zależnie od jej stopnia można dopasować olejek. Dla włosów o niskiej porowatości najlepsze będą: olej kokosowy, organiczny palmowy, babassu, lniany, masło kakaowe lub shea. Włosom z wysoką porowatością zaleca się olej konopny, ze słodkich migdałów, awokado, z krokosza barwierskiego, z wiesiołka.

Porowatość to cecha, która określa stan oraz kondycję włosów. Po sprawdzeniu, jaka jest porowatość naszych włosów, można skutecznie dobrać sposób ich pielęgnacji. Ułatwi to wybór odpowiedniego olejku odżywczego.

Jak sprawdzić porowatość włosów?

Włos jest zbudowany z nachodzących na siebie łusek, podobnie jak szyszka. Te łuski tworzą gładką powierzchnię, jednak mogą bardziej lub mniej ściśle do siebie przylegać. W zależności od kondycji włosa, łuski są zwarte lub bardziej rozszerzone. Włosy zdrowe mają ściśle przylegające do siebie łuski – są to włosy niskoporowate. Włosy o nieznacznie rozchylonych łuskach są średnioporowate, a mocno rozszerzone łuski są we włosach wysokoporowatych. Możemy sprawdzić w domowych warunkach, jaki jest stan naszych włosów. W tym celu należy umieścić włos w szklance letniej wody i odczekać około 5 min. Im bardziej włos opadnie na dno, tym większa porowatość. Jeśli włos utonie, oznacza to, że jego łuski są bardzo rozchylone – to włos wysokoporowaty. Włos, który nadal będzie unosił się na powierzchni jest niskoporowaty. Średnioporowaty będzie pływał pośrodku szklanki.

Jaki olej wybrać do swoich włosów?

Kiedy znamy już porowatość włosów, możemy dobrać do nich odpowiedni olejek, który je odżywi i zregeneruje. Nawet dla osób o niskoporowatych włosach, czyli w dobrym stanie, zaleca się używanie olejów, aby utrzymać ich kondycję. W tym celu najskuteczniejsze będą oleje bogate w kwasy tłuszczowe nasycone o budowie małocząsteczkowej, tj. olej kokosowy, organiczny olej palmowy, babassu, lniany, masło kakaowe, arganowy lub shea. Nie będą one wnikać w strukturę włosa, a jedynie pokryją je ochronnym filtrem. Dla włosów średnioporowatych najodpowiedniejsze będą oleje bogate w kwasy jednonienasycone o większych cząsteczkach, które uzupełnią ubytki we włosie. Są to: olej lniany, jojoba, z pestek dyni, słonecznikowy oraz rycynowy. Przy olejku rycynowym należy uważać, ponieważ delikatnie może przyciemnić włosy – jest idealny do podkreślenia koloru u szatynek. Dla posiadaczek włosów najbardziej problemowych wysokoporowatych idealne będą oleje o dużych cząsteczkach, tj. konopny, ze słodkich migdałów, awokado, z krokosza barwierskiego, z wiesiołka, czarnuszki, baobabu, z pestek winogron, moreli oraz śliwki.