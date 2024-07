1 z 14

Już 14 stycznia 2016 na łamach dwutygodnika „Viva!” zobaczycie najnowszą kolekcji Bartka Janusza! Jedną z pierwszych jej odsłon był występ Margaret na koncercie "Europa to my" oraz Eska Music Awards (zobaczcie: Margaret w niezwykłym nakryciu głowy! Wiemy, kto je zaprojektował!). To wtedy piosenkarka (prywatnie muza i przyjaciółka Bartka Janusza) pojawiła się w dwóch kreacjach z błyszczącymi elementami oraz wzorami z talii kart. I właśnie wielka wygrana, blask i blichtr były inspiracjami ostatniej kolekcji projektanta.

„Moja kolekcja to historia dziewczyny, która wygrywa fortunę w kasynie i teraz obsypuje się złotem”, mówi Bartek Janusz.

Dominującymi kolorami w tej kolekcji są czerń, biel, złoto oraz srebro. Pojawią się też odważne wycięcia. Niektóre ubrania obsypane są kamieniami i złotem. Specjalnie do tej kolekcji wycięto w lustrzanym pleksi motywy i symbole z kart oraz żetonów. Co jest nowością – Bartek Janusz tym razem proponuje zarówno linię damską, jak i męską. Twarzami kolekcji „Roulette” zostali Osi Ugonoh oraz Andre Whyte z programu „Top Model”. Jak mówi Bartek Janusz oboje łączą w sobie piękno, oryginalną urodę, a dodatkowo Osi kobiecość, a Andre - męstwo.

Bartek Janusz pierwszą kolekcję zaprojektował ponad dwa lata temu.

„Moja moda jest bardzo odważna, nie da się obok niej przejść obojętnie. Lubię kiedy moje ubrania przyciągają wzrok, kuszą i onieśmielają jednocześnie. Tak jest też z nową kolekcją. To idealna propozycja na karnawał” – podkreśla projektant.

Już 14 stycznia sesja z kolekcją Bartka Janusza z udziałem Osi Ugonoh i Andre Whyte’m na łamach „Vivy!”!

