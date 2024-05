Ozi Ugonoh pochwalił się swoim szczęściem. Rodzina Osi Ugonoh z "Top Model" właśnie się powiększyła. Jej brat Izu został ojcem. Dumny tata pokazał zdjęcie swojego dziecka. Maluszek przyszedł na świat kilka dni temu.

Izu Ugonoh został ojcem

Izu Ugonoh niedawno powrócił do telewizji, gdzie prowadził program "Królowa przetrwania". To nie był jednak jego debiut. Widzowie doskonale znają go także z udziału w "Tańcu z Gwiazdami". Izu Ugonoh na co dzień zajmuje się sportem. Nie jest jednak jedyną popularną osobą w rodzinie. Jego siostra Osi Ugonoh kilka lat temu wygrała "Top Model" a druga siostra Ogi spełnia się jako influencerka. Okazało się właśnie, że ich rodzina się powiększyła.

Izu Ugonoh i Antonina Banaś zostali właśnie rodzicami. Dumny tata pochwalił się zdjęciem córeczki i podzielił się swoim szczęściem na Instagramie. Wybrali dla niej zagraniczne imię:

21.05.2024r. Poznajcie naszą córeczkę Zoe Ugonoh Meet our baby girl

W komentarzach pojawiła się lawina komentarzy z gratulacjami narodzin małej Zoe.

Zoe - piękne imię, gratulacje!

Gratulacje, jest taka piękna

Zuchy mają dziewuchy!!! Gratulacje Izu dla Ciebie i dzielnej Mamy! - pisali internauci i znajomi.

Całej rodzinie życzymy wszystkiego najlepszego!

W ostatnim czasie w show-biznesie panuje prawdziwy baby boom. Dziś Marina zdradziła płeć drugiego dziecka, okazuje się, że spodziewa się córeczki. Dziecka spodziewa się również siostra Lil Masti Słodka Ada a także Sandra Kubicka. Maluch może pojawić się już lada chwila. Z kolei w maju swoje ukochane dzieci powitały także Ania z "Rolnik szuka żony" i Zofia Zborowska.

