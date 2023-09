Magda Karwacka już lata temu została uznana za piękność. Kiedy pojawiła się na wybiegu dla początkujących modeli w "Top Model", zachwyciła jurorów. Następnie z kolei zachwycili się nią wszyscy na Wyspie Miłości. Jak zmieniała się przez ten czas? Sami zobaczcie, bo gwiazda przeszła niesamowitą metamorfozę! "Love Island": Magda przeszła spektakularną metamorfozę Miłosne show często stają się trampoliną do sławy. Co sezon przekonują się o tym liczni śmiałkowie, którzy swojej miłości szukają na antenie. Równie często po takich wystąpieniach popularni uczestnicy decydują się na wizerunkowe metamorfozy. Ostatnio pisaliśmy o spektakularnej metamorfozie Pauli z "Love Island", która po programie zrzuciła pokaźną liczbę kilogramów . Sprawa podobnie wygląda w przypadku innej uczestniczki z hitowego programu TV 4 - Magdy Karwackiej. Zobacz także: "Love Island 7": Adam zaskoczył radosną nowiną: "Będę tatą" Jej przygoda z show-biznesem zaczęła się lata temu, kiedy ta w 2019 roku pojawiła się na wybiegu w " Top Model ". Wówczas jurorzy ujrzeli śliczną brunetkę z pięknym uśmiechem. W programie uczestniczka przeszła ogromną metamorfozę - na jej głowie zagościły krótkie, blond włosy - ta zmiana nie spodobała się nie tylko samej zainteresowanej, ale także widzom. Właśnie dlatego tuż po zakończeniu przygody z modelingiem, Magda wróciła do swoich naturalnych, ciemnych włosów. W takiej właśnie wersji pojawiła się w kolejnym show, "Love Island". Zobacz także: "Love Island 2": Igor ogłasza szczęśliwą nowinę: "Lepiej późno niż wcale. Od teraz Madzia..." Jak od tamtej pory zmieniła się gwiazda "Love Island" ? Magda jakiś czas temu przyznała się do operacji nosa. Podobno ten w przeszłości był jej...