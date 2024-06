Nie żyje Janusz Rewiński, aktor znany m.in. z roli "Siary" w filmie "Kiler", czy też z produkcji "Ale się kręci", gdzie współpracował z Joanną Kurowską. Aktorka przyznała, że wiadomość o śmierci Rewińskiego przyjęła z ogromnym smutkiem:

1 czerwca w wieku 74 lat zmarł Janusz Rewiński. O jego śmierci poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych jego syn Jonasz. Syn aktora nie ukrywał, że tego dnia jego tata zaczął zmagać się z problemami zdrowotnymi, którym tym razem nie udało się pokonać. Jak podkreślił w oświadczeniu, Janusz Rewiński przez wiele lat dawał radość i uśmiech wszystkich wokół. Również Joanna Kurowska postanowiła zabrać głos po śmierci kolegi z planu.

Joanna Kurowska nie ukrywała, że wiadomość o śmierci Janusza Rewińskiego przyjęła źle i zdradziła, że w planach mieli wspólny film.

Na tę wiadomość zareagowałam bardzo źle, bo mieliśmy robić razem film, to raz. Po drugie, ja z nim grałam w serialu Ale się kręci, później z nim grałam parę w Tygrysach Europy. My się bardzo lubiliśmy, a on nie wszystkich lubił. Był bardzo specyficzny. Miałam tę przyjemność, że on miał do mnie słabość

Kurowska stwierdziła, że współpraca z Rewińskim przebiegała pomyślnie, a szczególną uwagę zwróciła na jego indywidualizm i ambicję:

Mnie się z nim świetnie grało, ale on się strasznie denerwował, jak ktoś nie pozwalał mu grać po swojemu. (...) Był tak intuicyjnym aktorem, że on wiedział, co jest dobre dla serialu. On nie musiał się trzymać tekstu, on ten tekst sam wymyślał i wymyślał go genialnie. Czasem się aktorzy denerwują, kiedy ktoś mówi swoimi dowcipami i swoim tekstem. Myśmy się nie denerwowali, bo wiedzieliśmy, że to, co on wymyśli, to będzie w punkt. On czasem chciał więcej niż reżyser i scenarzysta

