Kurtka przejściowa powinna znaleźć się w każdej damskiej szafie. Bomberka i parka pasują zarówno do codziennych stylizacji, jak i eleganckich sukienek. Na okres wiosenno-jesienny idealnie sprawdzają się też krótkie damskie kurtki pikowane.

W przejściowych porach roku nie można zapomnieć o nakryciu głowy, ochronie rąk przed zimnem i modnych szalikach. W chłodniejsze dni na szyję można założyć wełniany szal, a w cieplejsze lekkie bawełniane chusty, koniecznie w kolorowe i kwieciste wzory.

Kurtka bomberka damska

Kurtki bomberki dostępne są praktycznie w każdej sieciówce, w rozmaitej kolorystyce i wzorach. Okrycie, pomimo sportowego wyglądu, pasuje także do eleganckiej stylizacji. Kurtka bomber będzie doskonałym uzupełnieniem stylizacji z małą czarną, torebką kopertówką i szpilkami. Luźne okrycie doda młodzieńczego stylu. W codziennej stylizacji, kurtki pasują do luźnych dżinsów, trampek i dużych toreb. Na wiosnę warto wybierać oryginalne i kolorowe wzory na kurtkach, np. kwiaty, flamingi, pejzaże czy figury geometryczne. Kurtki tworzą również ciekawy duet z krótkimi spódniczkami i sportowym obuwiem.

Kurtki wiosenne damskie pikowane

Pikowane kurtki kojarzą się zazwyczaj z zimowym okryciem wierzchnim. Wiele modeli szytych jest z bardziej przewiewnych materiałów, dlatego sprawdzają się do chodzenia w sezonie przejściowym. Na cieplejsze dni warto wybrać krótszy model sięgający maksymalnie do pośladków. Kurtki pikowane z paskiem na brzuchu pozwalają dopasować odzież do ciała i delikatnie wymodelować wcięcie w talii.

Kurtka parka na przejściowe pory roku

Kurtka parka to uniwersalny model okrycia wierzchniego, który powinien znaleźć się w każdej damskiej szafie. Jest ona wypełniona syntetycznym lub naturalnym puchem oraz posiada kaptur. Kurtka parka jest dłuższa i zakrywa zazwyczaj całe pośladki. W okryciu charakterystyczne są duże kieszenie oraz delikatne zwężenie w miejscu talii. Najbardziej popularne kolory kurtek to odcienie beżu, khaki, oliwki, zieleni lub szarości. Do okrycia pasują zarówno eleganckie sukienki na obcasie, jak i luźne casualowe stylizacje, np. dżinsy, trampki i luźna bluza.