Kurtki jeansowe to od lat must have w szafie każdej kobiety. Tej wiosny obok klasycznych i krótkich modeli prawdziwym hitem stały się przedłużone kurtki jeansowe z paskiem w talii! Noszą je gwiazdy, blogerki i instagramerki, a w sieciówkach nie brakuje modeli o różnych kolorach i krojach. Zobaczcie, gdzie znajdziecie kurtkę jeansową z paskiem! Jak nosić kurtki jeansowe z paskiem w talii? Przedłużone kurtki jeansowe przewiązywane paskiem w talii nie bez powodu są hitem na wiosnę 2020 ! Mogą one spełniać wiele funkcji, a co najważniejsze pasują niemal do wszystkiego. Kurtkę z paskiem możemy wykorzystać jako nakrycie wierzchnie na top czy koszulkę, doskonale sprawdzi się jako alternatywa dla marynarki i świetnie wygląda do każdego modelu spodni i spódnicy. Tak wielofunkcyjną kurtkę z całą pewnością warto mieć w swojej szafie. A gdzie kupicie jeansową kurtkę z paskiem? Kurtkę jeansową z paskiem w talii znajdziecie niemal w każdej sieciówce! Marka Bershka obecnie przeceniła ten model i w sklepie internetowym marki kupimy go już za 79 zł. W H&M dostępna jest w kilku wariantach kolorystycznych, a ceny zaczynają się od 139 zł. Przedłużaną kurtkę jeansową z paskiem kupimy też w House, Stradivariusie oraz na Zalando. Poniżej znajdziecie modele dostępne w topowych sieciówkach! Wybrałyście już idealną kurtkę dla siebie? Zobacz także: Małgorzata Rozenek ma idealne sneakersy na wiosnę 2020 z Zary! Znaleźliśmy podobne - już od 79 złotych Kurtka jeansowa Bershka cena 79 zł. Kurtka jeansowa Stradivarius cena 159 zł. Kurtka jeansowa H&M cena 199 zł. Kurtka jeansowa z paskiem Only cena 199 zł. Kurtka jeansowa z paskiem House cena 139 zł. Podobny model kurtki wybrała ostatnio również Anna...