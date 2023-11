1 z 5

Justyna Żyła jest już gotowa na jesień, a do tego nie da jej się odmówić znajomości trendów. Prawie już była żona skoczka stawia na kurtkę, która jest idealna na tę porę, przyciąga wzrok i nie da się przejść obok niej obojętnie. Mowa o modelu z holograficznym efektem, który zwraca uwagę! Justyna Żyła pochwaliła się swoją kurtką na Instagramie, pozując wraz z dziećmi do zdjęcia, a my już wiemy, gdzie można kupić identyczne modele kurtek. Mamy dla was dobrą wiadomość, bo kurtki trafi do ofert aż dwóch popularnych sieciówek! Sprawdźcie na kolejnych stronach galerii, gdzie i w jakich cenach kupicie kurtkę Justyny Żyły.

Znamy trendy tego sezonu! Zobacz na Modago.pl najmodniejsze kurtki jesienne damskie.

Zobacz: Modne kurtki damskie przejściowe – bomberki, pikowane, parki