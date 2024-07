Jak nosić bomber jacket?

Kurtki bomber noszą zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Ich pierwowzorem była zaprojektowana dla pilotów nylonowa kurtka MA-1. Nieodłącznymi elementami bomber jacket są stójka, ściągacze przy rękawach i zamek. To bardzo luźny fason, więc trzeba go ostrożnie dobierać do typu sylwetki i komponować w zestawach z obcisłym dołem.