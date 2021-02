Modne przejściowe płaszcze na przełom sezonów. Modele z Reserved, Mohito i Sinsay kupisz od 50 złotych

Pogoda pod koniec lutego niespodziewanie stała się mocno wiosenna. Powoli zapominamy już o ciepłych puchowych płaszczach i kurtkach, a z gracją przechodzimy w nieco lżejsze tematy. Dziś postanowiliśmy przejrzeć oferty najpopularniejszych sieciówek dostępnych w Polsce, w tym Reserved, Sinsay czy Mohito. Znaleźliśmy w nich prawdziwe perełki za nieduże pieniądze. Przedstawiamy lżejsze płaszcze, które idealnie sprawdzą się podczas wiosennych spacerów. Ceny zaczynają się już od 59,99 zł - to naprawdę okazja!

1. Zacznijmy od klasyki! Szary prosty płaszcz z Sinsay za 119,99 zł to prawdziwy klasyk. Długi płaszcz z eleganckim paskiem i rozcięciami po bokach może stanowić uzupełnienie wielu stylizacji. Załóż go do czarnych rurek i golfu w tym samym kolorze. Całość uzupełnij, tak jak modelka poniżej, nerką w pepitkę oraz motocyklowymi botkami. Prosto, ale za to jak stylowo!

2. Idealna kurtka przejściowa może zamienić się... w płaszcz! Ta zielona parka z Sinsay (99,99 zł) z nieco dłuższym tyłem i oczywiście kapturem jest ultra wygodna i ultra modna. Połącz ją dosłownie ze wszystkim, na przykład z kompletem dresowym albo jasnymi jeansami. Do tego sneakersy lub botki na grubszej podeszwie, i look idealny na wiosnę gotowy!

3. A co powiecie na nieco bardziej mroczną wersję okrycia wierzchniego na wiosnę? W Reserved czarny krótki płaszczyk z imitacji skóry znajdziecie w sklepach online i w sklepach stacjonarnych. Ten model kosztuje zaledwie 59,99 zł. Prosty kołnierz, duże kieszenie i pasek podkreślający talię - oto nasz ideał w dobrej cenie!

4. Jeśli jesteś zmarzluchem i nie jesteś jeszcze gotowa na lżejszy trencz, postaw na pikowany beżowy płaszcz z Mohito. Kupisz go teraz na wyprzedaży za 139,99 zł (wcześniej 249,99 zł).

5. Biało-czarny płaszcz w pepitkę z Reserved za 99,99 zł (wcześniej 349,99 zł) to naszym zdaniem największa okazja, jaką możecie teraz upolować. Oversizowy model sprawdzi się idealnie tej wiosny. Wygląda bardzo klasycznie i jest w trendach!

Na który z płaszczów się skusisz? My nieśmiało podpowiadamy, że propozycja numer 5 może okazać się najlepszą opcją, ale wybór oczywiście należy do ciebie!