Sukienka koktajlowa to elegancka sukienka, mniej wytworna niż suknie balowe. Idealnie nadaje się na wesele czy firmowy bankiet. Sukienki koktajlowe zostały rozsławione po II wojnie światowej. Pierwsza sukienka koktajlowa została zaprojektowana w 1948 r. przez Christiana Diora – była to prosta, elegancka sukienka o długości do połowy łydki. Nazwa ‘sukienka koktajlowa’ pochodzi od ‘cocktail party’ - dwugodzinnego popołudniowego przyjęcia towarzyskiego przy trunkach, trwającego zazwyczaj od godz. 16 do godz. 18 (cechą wyróżniającą takie przyjęcia jest brak miejsc siedzących).

Kiedy można założyć sukienkę koktajlową?

Sukienka koktajlowa, czyli inaczej półelegancka sukienka, bardzo dobrze nadaje się na uroczystości rodzinne, święta, randkę, zaręczyny, wesela, bankiety, wyjście do teatru czy restauracji.

Cechy sukienki koktajlowej

Sukienka koktajlowa nie może być zbyt dekoracyjna, ale różni się od stroju codziennego. Łączy w sobie kilka elementów:

niewielki dekolt;

podkreślona talia i biodra;

długość za kolano lub w kolano;

odsłonięte ramiona;

uszyta ze szlachetnych materiałów, takich jak atłas lub tafta.

Sukienka koktajlowa powinna być wygodna, ładnie się prezentować. Bardzo dobrym wyborem są sukienki o prostych wzorach. Zwróć uwagę, aby sukienka koktajlowa nie była wyzywająca.

1. Sukienka koktajlowa typu bombka

Sukienka koktajlowa typu bombka ma przylegającą do ciała górę i zaokrąglony (w kształcie bombki) zwężający się od pasa dół. Takiego kroju powinny unikać kobiety z nadwagą, niezależnie od wieku.

2. Sukienka koktajlowa typu mała czarna

Pierwszą sukienkę typu mała czarna zaprojektowała Coco Chanel. Jedną z cech sukienki koktajlowej jest uniwersalność, a mała czarna do tego idealnie pasuje. Mała czarna to sukienka o prostym kroju, zazwyczaj w kolano lub przed kolano, oczywiście w czarnym kolorze. Prosty fason pozwala ją zmodyfikować w zależności od potrzeby. Możesz do niej nałożyć fantazyjny naszyjnik i dobrać skromną torebkę i buty, lub odwrotnie – wybrać ekstrawaganckie buty/torebkę i skromny wisiorek. Sukienka koktajlowa typu mała czarna to niezbędnik w szafie każdej kobiety.