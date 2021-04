Wiosną 2021 zrezygnuj z ciężkich, przygnębiających materiałów i wybierając wiosenną kurtkę przejściową, postaw na przyjemniejsze, jaśniejsze kolory. Damskie kurtki na wiosnę 2021 już teraz możesz kupić w naprawdę okazyjnych cenach - np. w Sinsay ceny zaczynają się już od 39 złotych. Na jaki model się zdecydować? Możliwości jest wiele! Naszymi faworytami są pastelowe bomberki, bikery, ramoneski, kurtki pikowane czy hit tej wiosny - kurtki koszulowe! W sieciówkach dostępnych w Polsce, w tym w Sinsay, Mohito, Reserved udało nam się znaleźć kilka prawdziwych hitów, które z miejsca stają się hitem! Na którą z nich się zdecydujesz?

Kurtka na wiosnę 2021 w stylu gwiazdy - Julia Wieniawa

Kurtka z asymetrycznym zapięciem na napę, uszyta z imitacji skóry. Ten model z Mohito bardzo przypomina model wybrany przez Julię Wieniawę. Kosztuje obecnie 179,99 zł.

Instagram

Kurtka wiosenna ramoneska lub klasyczny biker z Sinsay

Kurtka typu biker z przyjemnego w dotyku materiału. Idealna do jeansów i sukienek! To model z Sinsay, który kosztuje obecnie 39,99 zł (wcześniej 79,99 zł). To idealne zamiennik klasycznej ramoneski. Ten materiał jest ultra miły w dotyku, a zapięcie przy dekolcie dodaje pazura. I w dodatku ta cena!

Sinsay

Kurtki wiosenne koszulowe - to hit w Reserved

Szara koszulowa kurtka Reserved, 139,99 zł (wcześniej 199,99 zł). Kurtka koszulowa o swobodnym fasonie, uszyta z mięsistej tkaniny z domieszką wełny. Ma piękny klasyczny kołnierzyk, obniżoną linię ramion dzięki której będziesz wyglądać w niej bardziej nonszalancko, oraz dwie kieszenie po bokach, w których schowasz swoje dłonie w nieco chłodniejsze wiosenne dni. Będziesz wyglądać w niej jak "elegancka chłopczyca", a taki look jest teraz na czasie!

Reserved

Popularność kurtek koszulowych na Instagramie nie słabnie ani przez chwilę!

Kurtki wiosenne pikowane

Reserved, beżowa pikowana kurtka, 119,99 zł (wcześniej 179,99 zł). Pikowania są znowu hot! Jeszcze do niedawna wydawało się nam, że takie kurtki nigdy nie wrócą do mody, a jednak! Lekka kurtka o swobodnym fasonie, uszyta z pikowanej tkaniny z ociepleniem z recyklingu ma przepiękny dekolt "non collar".

Pikowania są bardzo hot na Instagramie!

Kurtki wiosenne damskie z materiału w Sinsay w dobrych cenach

Jeśli nie chcesz wydawać fortuny na wiosenną kurtkę przejściową, postaw na jeden z modeli Sinsay. Materiałowa katanka o luźnym kroju jest teraz na wyprzedaży - kosztuje 49,99 zł (wcześniej 99,99 zł). Ma bardzo miły, a przy tym ciepły materiał, który ochroni cię przed zimnem w chłodniejsze wiosenne dni. W tej kurtce zachowasz miejski luz!

Mat. pras.

Kurtka na wiosnę 2021 - bomber z Mohito

Kurtka typu bomber z marszczeniami, uszyta z tkaniny z dodatkiem bawełny. To jeden z hitowych modeli w Mohito, który jest teraz na wyprzedaży. Kupisz ją za 119,99 zł (wcześniej kosztowała 159,99 zł).

Mat. pras.

Niezależnie od tego, na który z model się zdecydujesz, zwróć uwagę przede wszystkim na kolor - jest wiosna, więc zachęcamy do przekonania się do jaśniejszych lub pastelowych kolorów. Choć na chwilę porzućmy czerń! ;-)