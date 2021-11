Anna Lewandowska ma w swojej szafie masę pikowanych kurtek. Żona Roberta Lewandowskiego już jakiś czas temu wrzuciła na Instagram nową fotkę, na której widzimy ją na spotkaniu biznesowym w kawiarni. Choć na fotce Anna siedzi w fotelu ze skrzyżowanymi nogami, doskonale widać, że ma na sobie puchówkę, która wygląda jednocześnie odjazdowo, wygodnie i ciepło.

Czerwona puchowa kurtka w stylu Ani Lewandowskiej

Ta kurtka była jeszcze jakiś czas do dorwania w H&M za 209 zł (wcześniej 299 zł). Niestety, tak jak się domyślacie, bardzo się szybko wyprzedała. Na szczęście, podobne modele możecie upolować m.in. w Born2Be, Renee i Go Sport (np. marka Northland) Pamiętaj też, że jeśli ten model nie wpadł wam w oko, zawsze możecie wybrać podobny model, ale w innym kolorze. Oto nasze pozostałe propozycje.

Puchowa kurtka przejściowa - najmodniejszy jest róż!

Instagram Anna Lewandowska

Jeśli klasyczna czarna puchówka nie przemawia do ciebie, co powiesz na piękną i ciepłą kurtkę, ale w różowym kolorze? Podobny model upolujecie na stronie Top Secret za jedyne 119 złotych - ta kurtka w intensywnie różowym kolorze jest teraz na wyprzedaży.

Beżowa pikowana kurtka

Instagram Anna Lewandowska

Pikowane kurtki w beżowych kolorach ze stójką to prawdziwy hit. Nasze serce skradły modele z wyprzedaży w Sinsay i Top Secret. Kosztują nawet 79,99 zł. Taka klasyczna beżowa puchowa pikowana kurtka to prawdziwa perełka, która ma wiele zastosowań. Możesz chodzić w niej do pracy, na spacery do parku, a odpowiednio wystylizowana będzie pasować również na randkę! PS. Nasz trik jest taki, żeby wybrać model o nieco dłuższym kroju. Będzie cieplej!

Czarna puchowa kurtka w stylu Ani Lewandowskiej

A może totalna klasyka? Anna Lewandowska pochwaliła się swoją bardzo krótką kurtką puchową ze ściągaczami. Gwiazda sportu zestawiła ją z obcisłymi spodniami oraz modnymi w tym sezonie traperami. To wygodna stylizacja sportowa, która idealnie sprawdzi się na co dzień. PS. Modele, które widzicie powyżej możecie upolować w GO Sport (CMP to ten połyskujący model w środku!) i Reserved.